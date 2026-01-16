“Están sembrando terror en el mundo”: Daniel Ortega sobre la intervención de Trump en Venezuela

Daniel Ortega respaldó el llamado a la liberación del “legítimo presidente”, Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero en Caracas.

El nicaragüense apuntó contra lo que denominó como “las fieras (Estados Unidos)” las cuales "tienen armas atómicas y que no respetan a nadie”.

Criticó los últimos movimientos del gobierno Trump, calificando la intervención en tierras venezolanas como “conductas totalmente terroristas”.

Daniel Ortega habló sobre Nicolás Maduro (Photo by Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP) Foto: AFP

Ortega se sumó al chavismo en el clamor de que “regresen al presidente Maduro a su pueblo” y tildó de ilegítima su detención. Fue “una acción totalmente desproporcionada, sin ninguna orden de captura”.

En su discurso transmitido por medios públicos, el dictador nicaragüense también llamó a Estados Unidos a que “deje de amenazar a Cuba”, tras los mensajes de Trump respecto al corte total de suministros enviados desde Venezuela.

Indicó que “el mundo lo que más quiere es tranquilidad y quiere paz” y mandó su apoyo a Delcy Rodríguez, “nuestro cariño para la presidenta, que estaba haciéndole el tiempo a Nicolás, la compañera Delcy”.

Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma interina entre amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien asegura conducir el país caribeño y en particular su industria petrolera.

Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Photo by Federico PARRA / AFP) Foto: AFP

El jueves, el gobierno venezolano, en cabeza de su presidenta encargada, anunció una reforma petrolera que tiene como fin “incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo”, explicó Rodríguez.

La llamada ley antibloqueo es un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

La norma obliga a las empresas extranjeras a asociarse con la estatal Petróleos de Venezuela como accionistas minoritarios.

A su vez, Delcy Rodríguez dijo que “Venezuela está amenazada” y tiene que ir “de pie, no arrodillada” a la Casa Blanca para mantener la “soberanía” de su país.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos. A su vez, presentó datos de crecimiento de la economía y de la producción petrolera, en 1,2 millones de barriles diarios.

Rodríguez insistió en defender que el dictador Nicolás Maduro está aún al frente del gobierno. “Son sus directrices”, señaló.

Donald Trump se dirigió el viernes a la prensa respecto a la continuidad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela en lugar de ubicar a la líder opositora María Corina Machado, recordando lo acontecido en Irak durante el gobierno Bush en 2003.