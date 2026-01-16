mundo

“Están sembrando terror en el mundo”: Daniel Ortega sobre la intervención de Trump en Venezuela

El dictador nicaragüense se dirigió a Donald Trump por primera vez tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de enero de 2026, 10:19 p. m.
Daniel Ortega en diálogo sobre Maduro (imagen tomada de DW)
Daniel Ortega en diálogo sobre Maduro (imagen tomada de DW) Foto: DW

Daniel Ortega respaldó el llamado a la liberación del “legítimo presidente”, Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero en Caracas.

El nicaragüense apuntó contra lo que denominó como “las fieras (Estados Unidos)” las cuales "tienen armas atómicas y que no respetan a nadie”.

Criticó los últimos movimientos del gobierno Trump, calificando la intervención en tierras venezolanas como “conductas totalmente terroristas”.

Daniel Ortega habló sobre Nicolás Maduro
Daniel Ortega habló sobre Nicolás Maduro (Photo by Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP) Foto: AFP

Ortega se sumó al chavismo en el clamor de que “regresen al presidente Maduro a su pueblo” y tildó de ilegítima su detención. Fue “una acción totalmente desproporcionada, sin ninguna orden de captura”.

Mundo

¿Qué hay detrás de la franja marrón en el Atlántico que preocupa a la comunidad científica?

Noticias Estados Unidos

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

Mundo

Donald Trump dio razón por la que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en Venezuela

Noticias Estados Unidos

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

Confidenciales

¿Podrían revocar el premio Nobel a María Corina Machado tras entregar la medalla a Donald Trump?: Comité Noruego responde

Noticias Estados Unidos

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

Noticias Estados Unidos

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

Mundo

Gobierno Trump daría millonaria suma para “enfrentar a los regímenes marxistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua”

Confidenciales

“Nicaragua no tiene buenas migas con el presidente Petro”

En su discurso transmitido por medios públicos, el dictador nicaragüense también llamó a Estados Unidos a que “deje de amenazar a Cuba”, tras los mensajes de Trump respecto al corte total de suministros enviados desde Venezuela.

Indicó que “el mundo lo que más quiere es tranquilidad y quiere paz” y mandó su apoyo a Delcy Rodríguez, “nuestro cariño para la presidenta, que estaba haciéndole el tiempo a Nicolás, la compañera Delcy”.

Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma interina entre amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien asegura conducir el país caribeño y en particular su industria petrolera.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Photo by Federico PARRA / AFP) Foto: AFP

El jueves, el gobierno venezolano, en cabeza de su presidenta encargada, anunció una reforma petrolera que tiene como fin “incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo”, explicó Rodríguez.

La llamada ley antibloqueo es un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

La norma obliga a las empresas extranjeras a asociarse con la estatal Petróleos de Venezuela como accionistas minoritarios.

A su vez, Delcy Rodríguez dijo que “Venezuela está amenazada” y tiene que ir “de pie, no arrodillada” a la Casa Blanca para mantener la “soberanía” de su país.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos. A su vez, presentó datos de crecimiento de la economía y de la producción petrolera, en 1,2 millones de barriles diarios.

Rodríguez insistió en defender que el dictador Nicolás Maduro está aún al frente del gobierno. “Son sus directrices”, señaló.

Donald Trump se dirigió el viernes a la prensa respecto a la continuidad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela en lugar de ubicar a la líder opositora María Corina Machado, recordando lo acontecido en Irak durante el gobierno Bush en 2003.

Más de Mundo

Imagen ilustrativa del Cinturón de Sargazo

¿Qué hay detrás de la franja marrón en el Atlántico que preocupa a la comunidad científica?

x

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

Donald Trump explica por qué aún no se la juega por María Corina Machado y sí por Delcy Rodríguez

Donald Trump dio razón por la que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en Venezuela

x

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Familias hispanohablantes enfrentan restricciones al registrar nombres con tildes o “ñ” en EE.UU.

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

premio nobel de paz

¿Podrían revocar el premio Nobel a María Corina Machado tras entregar la medalla a Donald Trump?: Comité Noruego responde

Piter Albeiro es el dueño de una exclusiva colección de vehículos.

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

x

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

La reapertura del Gobierno dejó a muchos beneficiarios con incertidumbre sobre si el próximo depósito del Seguro Social llegará a tiempo.

La Seguridad Social mejora sus servicios: pagos más rápidos, menos esperas y acceso 24/7

María Corina Machado y Delcy Rodríguez

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez, la llama comunista y dice que cumple “órdenes” de EE. UU.

Noticias Destacadas