MUNDO

Golpe a Daniel Ortega: Estados Unidos sancionó al director de la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua

Estados Unidos ha denunciado en repetidas ocasiones la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

Redacción Mundo
18 de febrero de 2026, 11:33 a. m.
Donald Trump y Daniel Ortega.
Donald Trump y Daniel Ortega. Foto: Getty Images

Estados Unidos anunció este miércoles la prohibición de entrada al país del director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, donde están recluidos la mayoría de los presos políticos.

Guevara Gómez queda “designado” como individuo que no puede entrar en Estados Unidos de acuerdo a la sección 7031(c) por “grandes violaciones de los derechos humanos”, señala el comunicado emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense pide igualmente “la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros políticos en Nicaragua”.

Roberto Clemente Guevara Gómez en un mensaje emitido por una ONG
Roberto Clemente Guevara Gómez en un mensaje emitido por una ONG Foto: x/@RutaNicaragua

La sección 7031(c) de la ley presupuestaria que rige el funcionamiento del Departamento de Estado permite rescindir las visas y prohibir la entrada al país de responsables extranjeros por violaciones de derechos humanos o corrupción.

Estados Unidos ha denunciado en repetidas ocasiones la situación de los derechos individuales en el país centroamericano, que está copresidido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Esta sanción se inscribe en las acciones de Washington “para exigir rendición de responsabilidades por los abusos de la dictadura de Murillo y Ortega”, acusa el comunicado.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró recientemente “alarmada” por la situación en Nicaragua, aliada de Venezuela y Cuba y crecientemente aislada en la región.

Los familiares de los prisioneros políticos pedían al gobierno su pronta liberación
Los familiares de los prisioneros políticos pedían al gobierno de Ortega su pronta liberación. Foto: picture alliance via Getty Image

El Consejo Permanente de la OEA invitó al país a “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe “acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres” del país, recuerda la resolución.

El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año.

Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, ha estado al mando de su país durante décadas sembrando el terror en los opositores.
Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, ha estado al mando de su país durante décadas sembrando el terror en los opositores. Foto: afp

