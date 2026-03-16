La Unesco, el organismo cultural de la ONU, expresó su preocupación por los sitios de patrimonio cultural. En un comunicado señaló que ha “comunicado a todas las partes implicadas las coordenadas geográficas de los lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, así como de otros de importancia nacional, para evitar posibles daños”.

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A continuación, una lista de los sitios de patrimonio cultural que han sufrido daños hasta ahora, según diversos informes.

1. Palacio de Golestán, Teherán

Uno de los monumentos históricos más antiguos de la capital iraní y el único sitio de Teherán inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, el Palacio de Golestán es un complejo de ocho estructuras palaciegas cuya construcción comenzó en el siglo XVI.

La Unesco confirmó que el Palacio de Golestán sufrió daños tras un ataque con misiles el 2 de marzo contra la cercana plaza Arag.

Escombros en el histórico Palacio de Golestán, en Teherán, después de que el monumento fuera dañado por un ataque de Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto con Irán. Foto del 3 de marzo de 2026. Foto: DW/Majid Asgaripour/REUTERS

2. Palacio de Chehel Sotoun, Isfahán

Conocido por sus frescos de gran detalle, el palacio de Chehel Sotoun es uno de los monumentos históricos más famosos de la ciudad de Isfahán, situada a unos 450 kilómetros al sur de Teherán.

El pabellón del siglo XVII forma parte de otro sitio inscrito por la Unesco como Patrimonio Mundial: los Jardines Persas. El palacio se utilizaba para recepciones y ceremonias imperiales durante la era safávida.

La Unesco confirmó que diversos elementos del palacio resultaron dañados durante los ataques del 10 de marzo contra un edificio gubernamental adyacente.

El palacio de Chehel Sotoun, en tiempos de paz, en 2024. Foto: DW/Mustafa Noori/Middle East Images/picture alliance

3. Masjed-e Jame, o Mezquita Jameh de Isfahán

Las ondas expansivas también han dañado la estructura, los azulejos y los elementos decorativos de Masjed-e Jame, la mezquita de los viernes más antigua de Irán y otro sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en Isfahán.

Según la Unesco, “el monumento ilustra una secuencia de construcción arquitectónica y estilos decorativos de diferentes períodos de la arquitectura islámica iraní, que abarca 12 siglos”.

Masjed-e Jame, la mezquita de los viernes más antigua de Irán, en 2024. Foto: Morteza Aminoroayayi/Middle East Images/AFP/Getty Images

4. Palacio Ali Qapu, Isfahán

Por su importancia cultural e histórica, el palacio real de Ali Qapu también fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979.

El Palacio Ali Qapu se ha visto afectado por los ataques en Isfahán: se han reportado ventanas y puertas rotas, así como azulejos desprendidos.

El palacio se encuentra en el lado occidental de la plaza Naqsh-e Jahan, un centro cultural desarrollado bajo el reinado de Shah Abbas I, quien gobernó entre 1588 y 1629. El complejo monumental de mezquitas, palacios y bazares es considerado una obra maestra de la arquitectura safávida.

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5. Sitios prehistóricos del valle de Khorramabad, provincia de Lorestán

La Unesco confirmó que edificios cercanos a la zona de amortiguamiento de este otro sitio del Patrimonio Mundial resultaron dañados por las ondas expansivas.

El valle de Khorramabad, que incluye cinco cuevas y un abrigo rocoso, aporta evidencias de asentamientos humanos que se remontan a hace 63.000 años. Fue inscrito por la agencia cultural de la ONU en 2025.

El valle de Khorramabad, que incluye cinco cuevas y un abrigo rocoso, en 2023. Foto: Mohammadreza Mahmoodi/Imchth/UNESCO/dpa/picture allianc

6. Ciudadela Falak ol Aflak, o castillo Shapur Khast, Khorramabad

Esta gigantesca fortaleza fue construida a comienzos del siglo III, durante la era sasánida.

Según informes, varios edificios y oficinas dentro del perímetro del castillo fueron alcanzados por un ataque, incluidos los museos de arqueología y antropología de la ciudadela, aunque la estructura principal de la fortaleza permanece intacta.

El Escudo Azul

En un intento por proteger los monumentos históricos, las autoridades iraníes han desplegado escudos azules y blancos sobre edificios en todo el país.

El Escudo Azul es un emblema creado durante la Convención de La Haya de 1954 para proteger los bienes culturales durante los conflictos.

La organización Blue Shield International también ha pedido proteger el patrimonio en Irán. “Si bien la protección de la vida y la dignidad humanas debe ser siempre la prioridad en cualquier crisis, la protección de las personas está entrelazada con la protección de su patrimonio”, afirmó Peter Stone, presidente de Blue Shield International, en un comunicado el 13 de marzo.