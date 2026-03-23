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Jerusalén cierra el Santo Sepulcro, uno de los sitios sagrados más importantes del mundo

La clausura del templo en Jerusalén, considerado un punto central de peregrinación global, refleja el impacto directo de la crisis de seguridad en los lugares de mayor valor espiritual.

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Redacción Mundo
23 de marzo de 2026, 7:17 p. m.
Vista del Santo Sepulcro, cerrado temporalmente en medio de tensiones de seguridad que impactan uno de los sitios sagrados más importantes del mundo.
Vista del Santo Sepulcro, cerrado temporalmente en medio de tensiones de seguridad que impactan uno de los sitios sagrados más importantes del mundo. Foto: Foto: conposición Semana/ X @@AlertaMundoNews

El cierre del Santo Sepulcro marca un hecho excepcional en medio de la creciente tensión en Oriente Medio, debido a la continúa respuesta de ataques de Irán en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

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Jerusalén suspende el acceso a un templo clave para millones de fieles por razones de seguridad

El cierre del Santo Sepulcro ha generado conmoción a nivel internacional.

Este templo, ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, es uno de los sitios sagrados más importantes del mundo y un punto de referencia espiritual para millones de personas, especialmente dentro del cristianismo.

Ciudad Vieja de Jerusalén Paisaje urbano del Monte del Templo y el Barrio Judío al atardecer. Vista de Tierra Santa hacia la icónica Mezquita iluminada de Al-Aqsa, la Cúpula Dorada de la Roca, el Campanario de la Iglesia del Redentor, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Muralla de la Ciudad Vieja. Ciudad Vieja de Jerusalén, Israel, Oriente Medio
Panorámica de Jerusalén, en cuya Ciudad Vieja se ubica el Santo Sepulcro, uno de los sitios sagrados más importantes del mundo, actualmente afectado por restricciones de seguridad. Foto: Getty Images

La decisión de suspender el acceso fue adoptada por autoridades israelíes ante el deterioro de la seguridad en la zona.

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Informes recientes señalan riesgos derivados del conflicto en la región, incluyendo impactos de proyectiles en áreas cercanas por parte de Irán.

Todo esto ha encendido las alertas sobre la protección de civiles y de lugares de alto valor religioso.

Aunque algunos reportes han presentado la medida como un hecho sin precedentes en dos mil años, lo cierto es que el templo ha enfrentado cierres puntuales a lo largo de su historia.

Sin embargo, el contexto actual, marcado por tensiones militares activa, le da una dimensión distinta, tanto por su duración como por su impacto global.Jerusalén es una de las ciudades más sensibles del mundo desde el punto de vista religioso y político.

En ella convergen tradiciones del cristianismo, el islam y el judaísmo, lo que convierte cada decisión sobre sus espacios sagrados en un asunto de repercusión internacional.

El Santo Sepulcro ocupa un lugar central dentro de esa geografía espiritual. Construido en el siglo IV, ha sido durante siglos destino de peregrinaciones constantes.

A pesar de guerras, invasiones y cambios de poder, el culto religioso se había mantenido prácticamente ininterrumpido.

El cierre actual rompe esa continuidad en un momento especialmente sensible del calendario religioso, cuando miles de fieles suelen congregarse en la ciudad.

Un cierre con efectos más allá de lo religioso

El impacto de la medida trasciende lo espiritual. La clausura afecta el turismo, la economía local y el delicado equilibrio entre comunidades religiosas que comparten la administración del templo.

Uno de los símbolos de esa convivencia es el sistema histórico que regula el acceso al recinto, en el que distintas confesiones comparten responsabilidades bajo acuerdos establecidos hace siglos.

Incluso la custodia de las llaves del templo ha sido tradicionalmente confiada a familias musulmanas de Jerusalén, como parte de un equilibrio interreligioso único.

Hoy, ese delicado sistema también se ve alterado por la crisis.

El cierre del Santo Sepulcro no solo representa una medida de seguridad, sino un recordatorio del impacto que los conflictos contemporáneos pueden tener sobre los símbolos más profundos de la humanidad.

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En medio de la incertidumbre, la reapertura del templo dependerá de la evolución de la situación en la región.

Mientrastanto, el mundo observa con preocupación cómo uno de sus lugares sagrados más emblemáticos permanece en silencio.