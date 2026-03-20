Jerusalén, destino turístico mundial en Semana Santa, fue atacado por Irán: las imágenes

Una explosión abrió este viernes un cráter en una ladera de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la muralla y de los lugares sagrados, esparciendo escombros por una carretera.

Poco después de una alerta de misiles iraníes, se oyeron dos explosiones en Jerusalén, seguidas de un fuerte impacto en el suelo.

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En el interior de las murallas otomanas, el proyectil cayó en el barrio judío, a apenas unos cientos de metros de la Explanada de las Mezquitas y de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado del islam, pero también del Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde los judíos están autorizados a rezar, y de la basílica del Santo Sepulcro.

En imágenes de la Agencia France Press se ve una carretera destrozada y cubierta de escombros, cerca de un estacionamiento y del Sephardic House Hotel.

Un soldado israelí cerca el lugar después de que un impacto o los restos de un proyectil interceptado cayera dentro de los muros de la Ciudad Vieja de Jerusalén el 20 de marzo de 2026, mientras los ciudadanos musulmanes celebran el Eid al-Fitr que marca el final del mes sagrado del Ramadán. Los lugares sagrados en la antigua ciudad ocupada de Jerusalén oriental han permanecido cerrados por razones de seguridad desde el estallido de la guerra de Medio Oriente el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, matando a su líder supremo y provocando ataques de represalia de la República Islámica contra Israel y a través del Golfo Foto: AFP

“Lo que ven aquí es el resultado de disparos de misiles iraníes. La Ciudad Vieja de Jerusalén, justo al lado del monte del Templo fue alcanzada por fragmentos de misiles iraníes”, denunció el ejército en un comunicado publicado en X.

Monte del Templo es el nombre que los judíos dan a la Explanada de las Mezquitas, construida sobre las ruinas del templo judío destruido en el siglo I.

“El régimen iraní demuestra una vez más que dispara de manera indiscriminada, ya sea sobre zonas civiles o sitios sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel”, acusó el ejército.

Los israelíes religiosos se encuentran detrás de la cinta mientras observan el impacto o los restos de un proyectil interceptado que cayó dentro de los muros de la Ciudad Vieja de Jerusalén el 20 de marzo de 2026, mientras los ciudadanos musulmanes celebran el Eid al-Fitr que marca el final del mes sagrado del Ramadán. Los lugares sagrados en la antigua ciudad ocupada de Jerusalén oriental han permanecido cerrados por razones de seguridad desde el estallido de la guerra de Medio Oriente el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, matando a su líder supremo y provocando ataques de represalia de la República Islámica contra Israel y a través del Golfo Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, denunció en X “el ‘regalo’ iraní para el Eid al-Fitr: misiles sobre (la mezquita) Al Aqsa”. Hace referencia a la fiesta del Fitr, que marca el fin del ramadán, celebrada el viernes.

“El ataque iraní contra los lugares sagrados de las tres religiones revela la locura del régimen iraní, que pretende ser religioso”, señaló.

La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad. “Es peligroso aquí”, dijo un policía a una periodista de la Agencia France Press. “Esto no es un impacto directo, sino una esquirla”, afirmó una agente.

“Estábamos dentro, oímos una enorme explosión, pensamos que la casa había explotado, estábamos aterrorizados”, contó una mujer, Devorah Abramson, de 48 años.

“Según las autoridades médicas, una persona resultó levemente herida y fue evacuada del lugar como consecuencia de la onda de choque”, informó la policía.

Las fuerzas de seguridad acordonan el área después de que un trozo de misil cayera cerca de las murallas de la Ciudad Vieja, cerca del complejo de la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este el 20 de marzo de 2026. Los escombros cayeron mientras los sistemas de defensa aérea israelíes intentaban interceptar un misil lanzado desde Irán Foto: Anadolu via AFP

Las alertas de lanzamientos de misiles iraníes se sucedieron a un ritmo sostenido durante todo el viernes, en particular en el centro de Israel, la región de Tel Aviv y la de Jerusalén.

Este video fue publicado por el Gobierno de Israel, dando cuenta del ataque en Jerusalén: “El régimen iraní disparó varias veces hoy contra Jerusalén, ciudad sagrada para millones de personas en el mundo. Durante el ataque se registró un impacto en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a apenas metros del Muro de los Lamentos, el Monte del Templo y la Iglesia del Santo Sepulcro. El régimen de Irán sigue atacando deliberadamente zonas civiles en Israel con el único objetivo de asesinar civiles. Son un régimen fanático y peligroso para Israel, el Medio Oriente y el mundo”, señaló el gobierno israelí junto a la publicación.

La Semana Santa 2026 se conmemorará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días principales son el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril). Jerusalén, donde la historia dicta que ocurrieron los hechos vividos por Jesucristo, es uno de los destinos turísticos más anhelados por millones de viajeros.

El Ejército de Irán amenazó con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel, incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta con bombardeos masivos en Teherán y otras bases militares estratégicas, el 28 de febrero pasado. Y desde ahí ese régimen ha respondido atacando intereses de ambos países y de sus aliados.

*Con información de la Agencia France Press.