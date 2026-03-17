Mundo

Irán confirma la muerte de Alí Larijani, jefe de seguridad del régimen. Cayó en un ataque liderado por Israel

El hombre es conocido por ser matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak. Ocupó varios cargos en el gobierno.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de marzo de 2026, 4:44 p. m.
Alí Larijani cayó en un ataque.
Alí Larijani cayó en un ataque. Foto: Getty Images

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el martes la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo.

“Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani”, declaró el consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

“Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio”, añadió.

Información en desarrollo…

Mundo

Congreso de Estados Unidos cita a la fiscal general por caso Epstein

Mundo

“Estábamos todos aterrados”: la denuncia de campesino colombiano tras supuesto bombardeo de Ecuador

Estados Unidos

Aeropuertos de EE. UU., colapsados: hay riesgo de que sean cerrados definitivamente; esta es la razón de las filas interminables

Mundo

Día de San Patricio 2026: ¿por qué se festeja cada 17 de marzo? Este es su origen

Estados Unidos

Abuelito de 78 años que era domiciliario en EE. UU. se vuelve viral: el video que recaudó medio millón de dólares para ayudarlo

Mundo

¿Cuál es la armada más poderosa hoy? El ‘ranking’ de las 3 flotas navales que dominan los océanos en 2026

Estados Unidos

Alarma en Nueva York: incendio en rascacielos de Manhattan en pleno Día de San Patricio

Deportes

Fifa niega a Irán petición para el Mundial 2026: fue categórica y todo sigue en el aire

Mundo

Trump arremete contra la OTAN por no cooperar contra Irán en Ormuz: “No necesitamos la ayuda de nadie”

Deportes

La jugada de Irán, a espaldas de Trump y Estados Unidos, para ir al Mundial 2026: Fifa lo sabe