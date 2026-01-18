Mundo

La Fundación Nobel fija su postura tras el regalo de la medalla que le hizo Machado a Trump y aclara las reglas del prestigioso premio

El intercambio del premio se dio luego de que Estados Unidos derrocó el régimen venezolano.

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 3:04 p. m.
María Corina Machado le dio su Premio Nobel al presidente Trump.
María Corina Machado le dio su Premio Nobel al presidente Trump. Foto: Getty Images via AFP

La recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le regaló su reconocimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este llevara a cabo una misión sin precedentes para capturar a Nicolás Maduro, quien ahora comparece ante la justicia señalado de crímenes relacionados con el narcoterrorismo.

Trump insistió, en varias oportunidades, que él debía ser el ganador de tal premio, pues desde la vuelta a la Casa Blanca —en enero del año pasado—, ha acabado con 8 guerras, según sus declaraciones.

Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

Ante la situación, Machado optó por llevarle su premio al mandatario durante su primer encuentro en Washington a finales de la semana pasada, como una muestra de exaltación a la valentía por derrocar la dictadura. Después de la reunión, la venezolana agradeció el espacio con Trump, de quien aseguró que está del lado de la democracia, mientras él informó que recibió el Nobel de la líder.

Ese mismo día, el Comité del Nobel de Paz detalló algunas particularidades de la medalla: “Mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En el anverso, un retrato de Alfred Nobel y en el reverso, tres hombres desnudos abrazados por los hombros en señal de hermandad”, se lee en una publicación de X del organismo.

María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump.
María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump. Foto: AFP

El trino también establece que algunos premios han sido transferidos después de su entrega; sin embargo, “hay una verdad que persiste. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: ‘Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre’”.

“Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”, sentenció el comité.

Este domingo, 18 de enero, la cuenta oficial del Premio Nobel compartió una declaración:

“Una de las misiones principales de la Fundación Nobel es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su administración”, inicia el mensaje del organismo con sede en Oslo, Noruega.

“La Fundación defiende la voluntad de Alfred Nobel y sus estipulaciones. Establece que los premios se otorgarán a quienes ‘han aportado el mayor beneficio a la humanidad’ y especifica quién tiene derecho a otorgar cada premio”, continúa.

“Por lo tanto, un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, transmitirse ni distribuirse”, establece, sin mencionar el reciente intercambio entre Machado y Trump.

