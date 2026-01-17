Estados Unidos

Jimmy Fallon ridiculiza a Donald Trump tras recibir el Nobel de María Corina Machado: el video de la sátira desató burlas en internet

El mandatario de Estados Unidos ha sido muy insistente en que quiere ganar el premio de la paz por sus contribuciones durante los últimos meses.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 4:17 p. m.
El comediante se aprovechó del regalo de Machado al presidente en su primer encuentro.
El comediante se aprovechó del regalo de Machado al presidente en su primer encuentro. Foto: Getty Images

Donald Trump fue objeto de burlas por el reconocido comediante Jimmy Fallon, quien aprovechó para criticar que el presidente estadounidense recibió el Premio Nobel de Paz que ganó la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. De hecho, el suceso fue de inspiración para varios comentarios satíricos por otros comediantes famosos del país.

Machado, en su visita a la Casa Blanca de esta semana, le regaló su premio al estadounidense. Trump reclamó en varias oportunidades que él debía ser quien ganaba aquel galardón, debido a que ha acabado con 8 guerras desde que volvió a la presidencia, en enero del año pasado.

En su primer encuentro, Machado exaltó las labores de Estados Unidos al entregar su Premio Nobel de la Paz.
En su primer encuentro, Machado exaltó las labores de Estados Unidos al entregar su Premio Nobel de la Paz. Foto: Getty Images via AFP

Ante la situación, y para demostrar su agradecimiento por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la líder de la oposición optó por reconocer su esfuerzo y su “valentía”, según ella misma señaló.

El momento fue material para el comediante en su programa Tonight Show: “Hoy Trump se reunió con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien ha dicho que le entregará a Trump su Premio Nobel de la Paz. De hecho, tenemos un audio de su reunión“, dijo Fallon ante los millones de televidentes.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos habría hablado en secreto con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro, revela un informe exclusivo

Noticias Estados Unidos

Brote mortal por hongos venenosos sacude a California: muertes y trasplantes en aumento

Noticias Estados Unidos

Trump invita a Recep Tayyip Erdogan a integrar su Junta de Paz para Gaza junto a Milei y Al Sisi: Argentina confirma su participación

Noticias Estados Unidos

Autoridad aérea de EE. UU. emite alerta de peligro en el espacio aéreo del Pacífico e incluye a Colombia; Aerocivil responde

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

Noticias Estados Unidos

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

Noticias Estados Unidos

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

Opinión

La grandeza en vivo y en directo

Mundo

La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

¿Podrían revocar el premio Nobel a María Corina Machado tras entregar la medalla a Donald Trump?: Comité Noruego responde

Le siguió un audio —creado para el programa— donde se escucha al mandatario de Estados Unidos reclamar el premio de manera infantil mientras Machado intenta discutir temas importantes dada la coyuntura en su país. “Muy bien, Machado, dame el premio”, se escucha decir a Trump de manera satírica. “Primero me gustaría hablar sobre las ramificaciones de...”, le sigue quien sería Machado en la interpretación.

“Dámelo”, la interrumpe el presidente. Ella intenta hablar de otros temas de Venezuela, pero este solo la interrumpe para repetir: “Dámelo, dámelo”.

La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

La burla continúa, haciendo referencia a que el presidente es un niño que, como capricho, pide el premio sin mostrar interés en el futuro de la nación caribeña que ahora está gobernada por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

La situación en el audio del programa se repite: Machado intenta hablar de su país mientras el republicano solo habla del premio. Al final, la venezolana, resignada, le dice: “Está bien, aquí tienes”, mientras Trump grita: “¡Sí!“

Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

Luego del derrocamiento de Maduro y de la salida de Machado de Venezuela para recibir su premio Nobel en Noruega, la reunión que se llevó a cabo en la Casa Blanca fue bastante esperada por la oposición venezolana. No obstante, tras el encuentro, Trump únicamente se refirió al obsequio que recibió.

“María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado”, se jactó en un trino de su red social, Truth Social.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Jimmy Fallon ridiculiza a Donald Trump tras recibir el Nobel de María Corina Machado: el video de la sátira desató burlas en internet

diosdado cabelloMinistro de Justicia de Venezuela

Estados Unidos habría hablado en secreto con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro, revela un informe exclusivo

Las lluvias recientes y las temperaturas suaves favorecieron la proliferación de hongos venenosos en zonas naturales de California, elevando el riesgo de intoxicaciones graves.

Brote mortal por hongos venenosos sacude a California: muertes y trasplantes en aumento

x

Trump invita a Recep Tayyip Erdogan a integrar su Junta de Paz para Gaza junto a Milei y Al Sisi: Argentina confirma su participación

¿Qué buscaba el avión ruso que violó el espacio aéreo colombiano? La Cancillería envió una nota de protesta al Gobierno en Moscú.

Autoridad aérea de EE. UU. emite alerta de peligro en el espacio aéreo del Pacífico e incluye a Colombia; Aerocivil responde

x

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

x

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

marco rubio

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Noticias Destacadas