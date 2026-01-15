Imagen: así le entregó María Corina Machado la medalla del Nobel de paz a Donald Trump

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, le entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves, 15 de enero, luego de la detención del dictador Nicolás Maduro y tras varios reclamos del mandatario que sostenía que nadie más que él era merecedor de tal galardón.

De acuerdo con el mensaje de la venezolana, entregó su reconocimiento “en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", decía el mensaje para el estadounidense.

María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump. Foto: AFP

Según ella, le otorga la medalla del Nobel que ganó el año pasado “como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre”.

María Corina Machado habla tras su reunión en la Casa Blanca: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”

El mensaje con que María Corina le ha dado la medalla del Nobel a Trump, tal y como adelantamos en @abc_es



«Al presidente Donald J. Trump.



En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la… pic.twitter.com/JcaUqFdA9c — David Alandete (@alandete) January 16, 2026

Estados Unidos derrocó al líder del régimen el 3 de enero, desde cuando Maduro comparece ante la justicia de Nueva York, señalado de varios cargos relacionados con el narcoterrorismo.

“El coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano”, destacó Machado en su mensaje al republicano.

Por su parte, Trump manifestó que “fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, se lee en su trino de Truth Social.