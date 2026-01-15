Confidenciales

Imagen: así le entregó María Corina Machado la medalla del Nobel de paz a Donald Trump

Los líderes se encontraron por primera vez en Estados Unidos. Semanas atrás, se llevó a cabo el arresto a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
16 de enero de 2026, 3:09 a. m.
Machado le agradeció la valentía y su esfuerzo a Trum tras la detención de Nicolás Maduro.
Machado le agradeció la valentía y su esfuerzo a Trum tras la detención de Nicolás Maduro. Foto: X - David Alandete

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, le entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves, 15 de enero, luego de la detención del dictador Nicolás Maduro y tras varios reclamos del mandatario que sostenía que nadie más que él era merecedor de tal galardón.

De acuerdo con el mensaje de la venezolana, entregó su reconocimiento “en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", decía el mensaje para el estadounidense.

María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump.
María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump. Foto: AFP

Según ella, le otorga la medalla del Nobel que ganó el año pasado “como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre”.

María Corina Machado habla tras su reunión en la Casa Blanca: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”

Estados Unidos derrocó al líder del régimen el 3 de enero, desde cuando Maduro comparece ante la justicia de Nueva York, señalado de varios cargos relacionados con el narcoterrorismo.

Confidenciales

Presidente Gustavo Petro firmó la designación de René Guarín como nuevo director Nacional de Inteligencia

Confidenciales

Enrique Peñalosa agradece a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia por incluirlo: “Lo vamos a lograr”

Confidenciales

Enrique Peñalosa aterriza oficialmente en la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

El cónclave de MinDefensa con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía para la recta final del Gobierno Petro

Confidenciales

¿Colombia está en riesgo de un paro camionero? Esto respondió Petro

Confidenciales

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

Confidenciales

La reacción de la exesposa de Petro por su foto junto a un jaguar y con gafas negras: “Para las admiradoras”

Noticias Estados Unidos

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

Mundo

María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz a Donald Trump

Mundo

María Corina Machado habla tras su reunión en la Casa Blanca: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”

“El coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano”, destacó Machado en su mensaje al republicano.

Por su parte, Trump manifestó que “fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, se lee en su trino de Truth Social.

Más de Confidenciales

x

Imagen: así le entregó María Corina Machado la medalla del Nobel de paz a Donald Trump

Gustavo Petro y René Guarín Cortés.

Presidente Gustavo Petro firmó la designación de René Guarín como nuevo director Nacional de Inteligencia

La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán

Enrique Peñalosa agradece a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia por incluirlo: “Lo vamos a lograr”

La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán para las votaciones del 8 de marzo Bogota enero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Enrique Peñalosa aterriza oficialmente en la Gran Consulta por Colombia

Reunión de altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía en Bogotá.

El cónclave de MinDefensa con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía para la recta final del Gobierno Petro

Presidente Gustavo Petro.

¿Colombia está en riesgo de un paro camionero? Esto respondió Petro

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

Mary Luz Herrán y el presidente Gustavo Petro.

La reacción de la exesposa de Petro por su foto junto a un jaguar y con gafas negras: “Para las admiradoras”

Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático.

Procesada por el magnicidio de Miguel Uribe pidió perdón y causó molestias: “Qué desgracia”

Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con más de 223.150 miembros activos al servicio del país.

Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026

Noticias Destacadas