Descubren mega laboratorio de cocaína que funcionaba en un falso emprendimiento de exportación de chocolate ubicado en Pereira

Luego de seis meses de una meticulosa investigación, las autoridades descubrieron un mega laboratorio de cocaína en inmediaciones de Pereira.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

“Se incautó de 64 kilos de cocaína, los cuales eran utilizados para camuflarlos en elementos perecederos, chocolate y cacao, los cuales tenían destino a Europa, esta droga tiene un costo aproximado en el exterior de dos millones de euros”, dijo el coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

En los hechos fue capturado un hombre de 50 años de edad.

El oficial aseguró que el predio donde funcionaba el falso negocio de chocolates será sometido a un proceso de extinción de dominio.

Este es el balance de lo incautado en el mega laboratorio:

28.730 gramos de sustancia en mezcla contaminada de cocaína y chocolate.

34.800 gramos de clorhidrato de cocaína.

530 gramos de base de coca.

20 frascos de brevas en mezcla contaminada con cocaína.

2 litros de cocaína líquida.

1 equipo celular.

Durante los seis meses de investigación, las autoridades establecieron que la droga era propiedad de la banda La Cordillera.

Principalmente de cuatro delincuentes conocidos como “Don A”, “Tres Caras”, “Juangui” y “Garra”.

Atención: choque entre dos flotas en la salida de Bogotá por la calle 80 deja por lo menos 16 heridos

Golpear a las redes de narcotráfico es una de las prioridades del gobierno Petro. Hace diez días anunció que “la incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes”, dijo el presidente.

Ese mensaje lo aprovechó para anunciar la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur.

El golpe lo dio la Armada Nacional, que aseguró que la droga era transportada en una embarcación tipo metrera (una lancha rápida).

Golpe al narcotráfico. Foto: Suministrado a Semana

“Con esta operación evitamos más de 2.300 emergencias por sobredosis, la distribución de cerca de seis millones de dosis y pérdidas superiores a 24 millones de dólares para el crimen transnacional. Seguimos protegiendo nuestras aguas y cerrando el paso al narcotráfico”, señaló esa fuente.