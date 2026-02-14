Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

“La incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes”, dijo el presidente, Gustavo Petro, al anunciar la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur.

El golpe lo dio la Armada Nacional, que aseguró que la droga era transportada en una embarcación tipo metrera (una lancha rápida).

“Con esta operación evitamos más de 2.300 emergencias por sobredosis, la distribución de cerca de seis millones de dosis y pérdidas superiores a 24 millones de dólares para el crimen transnacional. Seguimos protegiendo nuestras aguas y cerrando el paso al narcotráfico”, señaló esa fuente.

Este golpe se le suma a otros dados por el Ejército, que este sábado reportó uno a las finanzas de los narcotraficantes de alrededor de 7,4 millones de dólares.

“Estos resultados son una muestra del compromiso y la efectividad de las operaciones militares ejecutadas por más de 9.000 soldados desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo el Ejército.

Es que, por ejemplo, esa institución detalló que incautó 3,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, ubicó y destruyó nueve cristalizaderos, 210 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y cinco infraestructuras destinadas a la elaboración de precursores químicos, solamente en enero.

“La droga incautada equivale a más de 3,3 millones de dosis personales avaluadas 5.615.610 de dólares, los cuales dejaron de circular en las calles del mundo, contribuyendo de manera directa a la protección de la vida y la salud de jóvenes y adultos”, informó el Ejército.

Los golpes más destacados se dieron en operaciones adelantadas por el Comando Contra las Amenazas Transnacionales, que permitieron incautar 824 kilogramos de cocaína en Río de Oro, Cesar. De igual forma, soldados de la Trigésima Brigada, en Norte de Santander, lograron el decomiso de 523 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados hacia mercados internacionales.