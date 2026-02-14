Narcotráfico

Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

La droga decomisada por la Armada está avaluada en 24 millones de dólares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 2:26 p. m.
Petro anuncia incautación de cocaína en el Pacífico sur.
Petro anuncia incautación de cocaína en el Pacífico sur. Foto: Armada Nacional

“La incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes”, dijo el presidente, Gustavo Petro, al anunciar la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur.

El golpe lo dio la Armada Nacional, que aseguró que la droga era transportada en una embarcación tipo metrera (una lancha rápida).

“Con esta operación evitamos más de 2.300 emergencias por sobredosis, la distribución de cerca de seis millones de dosis y pérdidas superiores a 24 millones de dólares para el crimen transnacional. Seguimos protegiendo nuestras aguas y cerrando el paso al narcotráfico”, señaló esa fuente.

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Este golpe se le suma a otros dados por el Ejército, que este sábado reportó uno a las finanzas de los narcotraficantes de alrededor de 7,4 millones de dólares.

Cali

Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Cali

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Cali

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Cali

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Cali

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Nación

Donald Trump pone en aprietos a los narcotraficantes colombianos: así está cambiando el mercado ilegal

Nación

Los líos del alcalde acusado de liderar una red de narcos y por lo que está pedido en extradición

Cali

“Perdí comunicación con la mamá de Lyan”: personero de Cali denuncia estado de pánico en familia del pequeño

“Estos resultados son una muestra del compromiso y la efectividad de las operaciones militares ejecutadas por más de 9.000 soldados desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo el Ejército.

Es que, por ejemplo, esa institución detalló que incautó 3,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, ubicó y destruyó nueve cristalizaderos, 210 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y cinco infraestructuras destinadas a la elaboración de precursores químicos, solamente en enero.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

“La droga incautada equivale a más de 3,3 millones de dosis personales avaluadas 5.615.610 de dólares, los cuales dejaron de circular en las calles del mundo, contribuyendo de manera directa a la protección de la vida y la salud de jóvenes y adultos”, informó el Ejército.

Golpe al narcotráfico.
Golpe al narcotráfico. Foto: Suministrado a Semana

Los golpes más destacados se dieron en operaciones adelantadas por el Comando Contra las Amenazas Transnacionales, que permitieron incautar 824 kilogramos de cocaína en Río de Oro, Cesar. De igual forma, soldados de la Trigésima Brigada, en Norte de Santander, lograron el decomiso de 523 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados hacia mercados internacionales.

Más de Cali

Petro anuncia incautación de cocaína en el Pacífico sur.

Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

Vallas de las disidencias de las FARC en Jamundí.

Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Hombre "pasea" a su perro desde un vehículo.

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Secuestro, arma fuego, martillo

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

x

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Panorámicas de Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Edwin Masleider Urrego Pedraza, tiene más de 20 años de carrera criminal.

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Noticias Destacadas