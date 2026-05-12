En las últimas horas, un juez federal le rechazó la solicitud de libertad condicional al exjefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela.

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Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que en la decisión el juez consideró que no se cumplían los requisitos exigidos.

Igualmente, se concluyó que, para los ojos de la justicia estadounidense, el exnarcotraficante sigue representando un peligro para la sociedad.

Federal judge rejects compassionate release for ex Cali cartel boss Miguel Rodriguez-Orejuela.



Attorneys for the convicted narco argued he suffered severe dementia and sometime woke up in the middle of the night believing he was hailing a taxi on the streets of Bogota. pic.twitter.com/RyV2NXCObm — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 12, 2026

En la decisión, firmada por el juez William P. Dimitrouelas, se rechaza de plano la petición. “Hecho y ordenado en Chambers en Fort Lauderdale, Condado de Broward, Florida”.

Libertad por clemencia

En la petición, la defensa del exjefe del cartel de Cali había manifestado que sufría problemas mentales, por lo que pedía clemencia.

“Su cuerpo está fallando, su mente se fue”, manifestaba la defensa del exjefe del cartel de Cali, quien actualmente tiene 82 años.

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En el documento de 13 páginas, enviado por el abogado de Rodríguez Orejuela a la Corte Federal de la Florida, se advertía que Rodríguez Orejuela estaba perdiendo progresivamente el uso de la razón, hasta el punto de no saber el lugar en el que se encontraba.

“Su destrucción explica por qué Miguel despierta frecuentemente a sus compañeros de celda a las 3 de la mañana exigiendo un taxi a Bogotá”, se resalta en la petición.

La defensa de Rodríguez Orejuela presentó varios informes médicos y psicológicos que indican que no está en buen estado mental. Esto pone en peligro su bienestar personal si sigue en la cárcel bajo régimen de Estados Unidos.

“No posee las funciones necesarias para manejar sus actividades diarias y carece de la facultad mental requerida para ser un peligro para la comunidad”, indica el abogado.

Finalmente, señala que un grupo de familiares del exjefe del cartel de Cali tiene toda la disposición y el soporte para cuidarlo en Colombia, por lo cual añadió varias cartas y soportes.

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Por este motivo, pedía que, una vez liberado, se realice de inmediato su trámite de deportación a Colombia.

Miguel Rodríguez Orejuela fue extraditado a Estados Unidos el 11 de marzo de 2005.

En 2006, junto a su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, fue condenado a 30 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

El 31 de mayo de 2022, Gilberto Rodríguez Orejuela falleció en la cárcel de Carolina del Norte tras padecer varias complicaciones de salud.

Esta fue la petición: