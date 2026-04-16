En las últimas horas se conoció una carta enviada por la defensa del exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en la que pide que se le otorgue la libertad condicional, argumentando que el exnarcotraficante está perdiendo la razón y la coordinación.

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En la misiva se explica que Rodríguez Orejuela, de 82 años, está presentando un cuadro de demencia: “His body is failing, and his mind is gone (su cuerpo está fallando, su mente se fue)”.

En el documento de 13 páginas, enviado por el abogado de Rodríguez Orejuela a la Corte Federal de la Florida, se manifiesta que su cliente ha venido sufriendo diversas problemáticas que lo han llevado a perder la razón sobre el lugar en el que se encuentra y su situación actual.

Dark days for ex Cali cartel founder Miguel Rodriguez Orejuela.



The "chess player" has lost his sharp mind, attorneys say. The 82-year-old roams prison halls at 3 a.m. trying to hail a taxi in Bogota or evading capture in Colombia's mountains--all the while locked away in Texas. pic.twitter.com/3ECUMWs5ki — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 16, 2026

“Actualmente sufre de demencia vascular avanzada, una condición arraigada en un daño orgánico irreversible para el cerebro, caracterizada por la inhabilidad documentada de mantener incluso su ubicación temporal y realidad geográfica”, indicó el abogado que pide “compasión” por el excapo del narcotráfico.

La situación lo ha llevado a recorrer los pasillos de la cárcel de Texas en la madrugada. En su cabeza, intenta escapar a los operativos de las autoridades en las montañas de Colombia, como intentando revivir el intenso operativo de búsqueda que llevó a su captura el 6 de agosto de 1995.

“Its destruction explains why Miguel frequently wakes cellmates at 3 AM demanding a taxi to Bogotá (Su destrucción explica por qué Miguel despierta frecuentemente a sus compañeros de celda a las 3 de la mañana exigiendo un taxi a Bogotá)”, manifestó el abogado.

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La defensa de Rodríguez Orejuela citó varios informes médicos y psicológicos que señalan que no está en condiciones de sus capacidades mentales, lo que pone en riesgo su integridad personal si continúa privado de la libertad bajo el estricto régimen carcelario de Estados Unidos.

“No posee las funciones necesarias para manejar sus actividades diarias y carece de la facultad mental requerida para ser un peligro para la comunidad”, indica el abogado.

Finalmente, señala que un grupo de familiares del exjefe del Cartel de Cali tiene toda la disposición y el soporte para cuidarlo en Colombia, por lo cual añadió varias cartas y soportes.

Por este motivo, pide que, una vez liberado, se realice de inmediato su trámite de deportación a Colombia.

El 9 de junio de 1995 fue capturado, junto a otras siete personas, en una residencia del barrio Santa Mónica, en el norte de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali, quien permanecía oculto en una caleta empotrada detrás de un clóset. Foto: AFP

En los próximos días se definirá la petición. Es clave recordar que, en por lo menos dos oportunidades, el exjefe del Cartel de Cali ha pedido su libertad condicional, implorando clemencia por su situación.

El 31 de mayo de 2022, Gilberto Rodríguez Orejuela falleció en la cárcel de Carolina del Norte tras padecer varias complicaciones de salud.

Esta es la carta completa