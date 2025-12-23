El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

Fuentes en Estados Unidos le confirmaron a SEMANA que el excapo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le volvió a pedir a la justicia de ese país que lo dejé en libertad o le permitan acudir a una sentencia anticipada, debido a su avanzada edad y a las complicaciones de salud que ha venido arrastrando con los años.

Orejuela, quien tiene en la actualidad 81 años, le ha manifestado en varias oportunidades a la justicia norteamericana que ha cumplido con todos los requerimientos y obligaciones desde que fue extraditado.

Fuentes dentro del proceso le indicaron a esta revista que los cálculos de la condena que ha pagado Miguel Rodríguez Orejuela, lo tendrían aproximadamente a unos dos años de conseguir su libertad. Pero el excapo estaría intentando evitar pasar más tiempo en la cárcel.

Hay que recordar que el exjefe del Cartel de Cali le solicitó en diciembre del año pasado que considerara la posibilidad de ser avalado como gestor de paz.