Miguel Rodríguez Orejuela busca quedar en libertad en unos dos años

Mientras su hermano Gilberto murió en prisión, alias el Señor busca salir de la cárcel y tendrá que elegir si vivirá en Colombia o en otro lugar del mundo.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 4:41 a. m.
Miguel Rodríguez Orejuela, exlíder del Cartel de Cali, busca su libertad anticipada en Estados Unidos. | Foto: AFP

El pasado 6 de agosto, Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, y hoy preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, cumplió 30 años de ser capturado en Colombia. SEMANA confirmó que está documentando pruebas para solicitar su libertad, y el cálculo que hace con sus abogados es que eso pueda concretarse en los próximos dos años.

Rodríguez Orejuela está a la espera, por ejemplo, de que el Gobierno de Gustavo Petro le responda a su propuesta de convertirse en un gestor de paz, como Salvatore Mancuso.

Mientras su hermano Gilberto murió en prisión, alias el Señor busca salir de la cárcel, y, si es así, tendrá que elegir si vivirá en Colombia o en otro lugar del mundo. Se desconoce si tiene cuentas pendientes con la Justicia colombiana.

Cartel de CalicaposDonald TrumpEstados Unidos

