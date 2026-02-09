Política

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

El pasado 3 de febrero, el presidente colombiano sostuvo un cara a cara con Donald Trump.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a los presidentes de Estados Unidos y Ecuador sobre la lucha contra las drogas.
Ya ha pasado casi una semana de la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se llevó a cabo en la Casa Blanca, en Washington.

Este lunes, 9 de febrero, el mandatario colombiano publicó un llamativo mensaje en su cuenta personal de X, en el que sacó pecho por las acciones que han venido adelantando las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Incluso, el jefe de Estado dijo que puede enseñarles a los mandatarios de Estados Unidos y de Ecuador (Daniel Noboa) cómo se combate el fenómeno criminal.

“Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la Fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 a. m. para tomar rumbo a Montería”, expresó Gustavo Petro.

Agregó: “Aquí les muestro los héroes de la incautación, la incautación y mi felicitación personal. Llegando al muelle desde Gorgona, la estación de guardacostas colombiana parece Pearl Harbor”.

“Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana que, en mi Gobierno, ya ha incautado 3.300 toneladas de cocaína, logrando ya que se incaute más que lo que crece la producción. En Colombia cada vez es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína, señores presidentes del mundo, de Ecuador y de EE. UU.”, insistió Petro.

Sumado: “Podemos enseñarle al mundo y, sobre todo, a Ecuador cómo se hace. No cobramos y puede ser desde ya; desde antes ya se estaba haciendo”.

¿Gustavo Petro puede ser candidato vicepresidencial? Mauricio Gaona despeja dudas

“No queremos que el Estado ecuatoriano se lo tome la mafia y yo, personalmente, que he luchado con mi propia vida para que la mafia no se tome el Estado colombiano, estoy listo y firme a ayudar”, recalcó el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que, en el cara a cara entre Petro y Trump, el mandatario colombiano insistió en su política de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos de coca. Sobre ese punto, hace varios meses Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, al argumentar que no cumplió con las metas.

