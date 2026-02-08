Mundo

Bernie Moreno cuenta la verdad sobre la reunión de Petro con Trump y hace advertencia: “Bajo matrícula condicional”

El congresista estadounidense aseguró que, más allá de lo que se habló, todo dependerá ahora de lo que haga el gobierno colombiano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
8 de febrero de 2026, 12:26 p. m.
Gustavo Petro, Bernie Morano y Donald Trump.
Gustavo Petro, Bernie Morano y Donald Trump. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

El senador Bernie Moreno sorprendió en las últimas horas al revelar nuevos detalles de la reunión que se vivió en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El congresista fue una de las personas que estuvo en la ‘primera fila’ del encuentro y por ello no dudó en contar cómo fue todo. Lo hizo en diálogo con la periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.

Pese a lo mucho que se ha dicho, Moreno fue claro al advertir que no considera que las cosas sean diferentes ahora. “No creo que la situación haya cambiado: hay mucha cocaína produciéndose en Colombia, donde el narcoterrorismo tiene a mucha gente amenazada”, dijo.

Aunque Petro ganó mucho, al final, Donald Trump también logró lo que quería. “Nunca me imaginé que iba a salir tan bien como salió”, le dijo el embajador Daniel García-Peña a SEMANA.
Reunión entre Petro y Trump. Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

En ese sentido, sostuvo que lo más importante fue que se dejó en evidencia que cualquier país de América Latina que quiera comprometerse con Estados Unidos, Trump está dispuesto a ayudarlo.

Mundo

Portugal elige presidente en unas elecciones marcadas por el temporal y con un socialista como favorito frente a la extrema derecha

Estados Unidos

Disney World transforma Animal Kingdom y sorprende a los visitantes: una de sus atracciones más queridas cierra para siempre

Mundo

Donald Trump elogia al presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos: “Mi amigo”

Mundo

El gigante latinoamericano que rompe récords y domina el mercado global de plata en 2026

Mundo

Madre ucraniana escucha por primera vez la voz de su hijo, a quien creía muerto: el video se volvió viral

Mundo

Pánico en plena feria: atracción gigante se desploma repentinamente dejando 1 muerto y 13 personas heridas

Confidenciales

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

Confidenciales

¿Roy Barreras fue a pedir pista a Washington? Esto contestó el senador Bernie Moreno

Semana Noticias

“Gustavo Petro quiere desmontar la Constitución”: Carlos Bernal Pulido advierte una mutación fraudulenta de la carta política

Nación

Así vivían los guerrilleros del ELN bombardeados por orden del presidente Petro. Detectaron búnker y cumbres criminales

“Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses. Muchas veces EE. UU. ha tenido reuniones con países que atraviesan internamente situaciones de altas temperaturas, pero eso es apenas un paso. Este con el presidente Petro es un ejemplo“, manifestó.

¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

Por esa línea, el senador afirmó que, más allá de lo que el jefe de Estado colombiano pudo hablar con Trump, ahora lo verdaderamente importante son las cosas que se van a hacer después del encuentro. “Menos retórica y más resultados”, dijo.

Moreno, en el diálogo, dejó en claro que el cara a cara entre los presidentes no significa que desde la Casa Blanca se estén aprobando las políticas de Petro, sino que resta esperar cuáles serán ahora las acciones del Gobierno.

x
Senador Bernie Moreno. Foto: Getty Images

Lo que esperamos de Colombia es acción: interdicciones, sustitución de cultivos, extradiciones y una lucha real contra estas organizaciones criminales“, apuntó.

Por lo mismo, señaló que el mensaje principal está más que claro: “Estamos dispuestos a colaborar, pero necesitamos resultados“.

El integrante del Partido Republicano fue cuestionado sobre si en verdad Petro y Trump se cayeron así de bien como se vio en las imágenes y como lo expresaron posteriormente los presidentes.

Cita en la Casa Blanca: ¿qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

Trump es una persona de la gente. Se lleva bien con todo el mundo. Es una persona muy amable y cariñosa, genera confianza. Hasta se gana a los demócratas cuando lo conocen en persona”, comentó.

“Incluso quienes dicen cosas terribles sobre él en los medios o redes sociales, cuando lo conocen, los hace sonreír. Tiene un sentido increíble del humor, que no sé si se entendió bien en la reunión, pero lo tiene y mucho“, agregó.

El día que se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, alias Pipe Tuluá, considerado un temido narco por la Policía, fue extraditado hacia Estados Unidos.
Encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Juan Diego Cano

Bernie Morano indicó que las preocupaciones que se tienen desde Estados Unidos sobre el narcotráfico en Colombia no han cambiado, por lo que todo dependerá de lo que el Ejecutivo de Petro haga frente a la lucha contra las drogas.

Además, remarcó que otro de los puntos que tienen mucha importancia serán las extradiciones de ciertos delincuentes que, pese a que han pasado algunos días desde el encuentro, todavía no avanzan.

“Las acciones son las que van a importar. El gobierno Petro tiene que demostrar al gobierno de los Estados Unidos que todo lo que está comprometido a hacer, lo está haciendo. Y que lo está haciendo de manera diferente“, manifestó.

Más de Mundo

Papeletas electorales en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en Lisboa.

Portugal elige presidente en unas elecciones marcadas por el temporal y con un socialista como favorito frente a la extrema derecha

La icónica atracción cerró sus puertas tras años de recibir a miles de visitantes.

Disney World transforma Animal Kingdom y sorprende a los visitantes: una de sus atracciones más queridas cierra para siempre

Gustavo Petro, Bernie Morano y Donald Trump.

Bernie Moreno cuenta la verdad sobre la reunión de Petro con Trump y hace advertencia: “Bajo matrícula condicional”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario de Honduras, Nasry Asfura.

Donald Trump elogia al presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos: “Mi amigo”

Un país en Latinoamérica lleva la delantera en la producción de plata.

El gigante latinoamericano que rompe récords y domina el mercado global de plata en 2026

La madre recibió la llamada de su propio hijo a quien creía muerto

Madre ucraniana escucha por primera vez la voz de su hijo, a quien creía muerto: el video se volvió viral

El sábado 7 de febrero se desató el pánico en la feria de Surajkund, en Faridabad,

Pánico en plena feria: atracción gigante se desploma repentinamente dejando 1 muerto y 13 personas heridas

Superintendente de Vigilancia, Yennifer Parra, junto al exministro de Defensa, Iván Velásquez.

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

Un hombre corre a refugiarse en un cementerio mientras se eleva el humo tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Cuba arremete contra EE. UU. por ofrecimiento de ayuda humanitaria en medio de tensiones militares: “Groseramente, oportunista”

Noticias Destacadas