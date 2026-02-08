Bernie Moreno cuenta la verdad sobre la reunión de Petro con Trump y hace advertencia: “Bajo matrícula condicional”

El senador Bernie Moreno sorprendió en las últimas horas al revelar nuevos detalles de la reunión que se vivió en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El congresista fue una de las personas que estuvo en la ‘primera fila’ del encuentro y por ello no dudó en contar cómo fue todo. Lo hizo en diálogo con la periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.

Pese a lo mucho que se ha dicho, Moreno fue claro al advertir que no considera que las cosas sean diferentes ahora. “No creo que la situación haya cambiado: hay mucha cocaína produciéndose en Colombia, donde el narcoterrorismo tiene a mucha gente amenazada”, dijo.

Reunión entre Petro y Trump. Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

En ese sentido, sostuvo que lo más importante fue que se dejó en evidencia que cualquier país de América Latina que quiera comprometerse con Estados Unidos, Trump está dispuesto a ayudarlo.

“Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses. Muchas veces EE. UU. ha tenido reuniones con países que atraviesan internamente situaciones de altas temperaturas, pero eso es apenas un paso. Este con el presidente Petro es un ejemplo“, manifestó.

¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

Por esa línea, el senador afirmó que, más allá de lo que el jefe de Estado colombiano pudo hablar con Trump, ahora lo verdaderamente importante son las cosas que se van a hacer después del encuentro. “Menos retórica y más resultados”, dijo.

Moreno, en el diálogo, dejó en claro que el cara a cara entre los presidentes no significa que desde la Casa Blanca se estén aprobando las políticas de Petro, sino que resta esperar cuáles serán ahora las acciones del Gobierno.

Senador Bernie Moreno. Foto: Getty Images

“Lo que esperamos de Colombia es acción: interdicciones, sustitución de cultivos, extradiciones y una lucha real contra estas organizaciones criminales“, apuntó.

Por lo mismo, señaló que el mensaje principal está más que claro: “Estamos dispuestos a colaborar, pero necesitamos resultados“.

El integrante del Partido Republicano fue cuestionado sobre si en verdad Petro y Trump se cayeron así de bien como se vio en las imágenes y como lo expresaron posteriormente los presidentes.

Cita en la Casa Blanca: ¿qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

“Trump es una persona de la gente. Se lleva bien con todo el mundo. Es una persona muy amable y cariñosa, genera confianza. Hasta se gana a los demócratas cuando lo conocen en persona”, comentó.

“Incluso quienes dicen cosas terribles sobre él en los medios o redes sociales, cuando lo conocen, los hace sonreír. Tiene un sentido increíble del humor, que no sé si se entendió bien en la reunión, pero lo tiene y mucho“, agregó.

Encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Juan Diego Cano

Bernie Morano indicó que las preocupaciones que se tienen desde Estados Unidos sobre el narcotráfico en Colombia no han cambiado, por lo que todo dependerá de lo que el Ejecutivo de Petro haga frente a la lucha contra las drogas.

Además, remarcó que otro de los puntos que tienen mucha importancia serán las extradiciones de ciertos delincuentes que, pese a que han pasado algunos días desde el encuentro, todavía no avanzan.

“Las acciones son las que van a importar. El gobierno Petro tiene que demostrar al gobierno de los Estados Unidos que todo lo que está comprometido a hacer, lo está haciendo. Y que lo está haciendo de manera diferente“, manifestó.