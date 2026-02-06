MUNDO

¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

El presidente Petro y Bernie Moreno se encontraron cara a cara en el Salón Oval.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

6 de febrero de 2026, 3:41 p. m.
.
. Foto: Fotomontaje SEMANA

El pasado 3 de febrero se llevó a cabo en Washington el primer cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Salón Oval de la residencia del presidente norteamericano.

Al encuentro asistieron la canciller Rosa Villavicencio; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez; el secretario de Estado Marco Rubio; el vicepresidente del país norteamericano, J.D. Vance, y el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno.

En una de las anécdotas contadas en SEMANA por el embajador García-Peña, se hizo claridad de un momento importante en el que el senador norteamericano, que ha sido un opositor clave del presidente colombiano, habría sido cuestionado por el presidente Trump sobre su nacionalidad.

Chiquito Malo, el protegido del Gobierno Petro que fue ofrecido a Donald Trump
Reunión Petro-Trump Foto: Chiquito Malo, el protegido del Gobierno Petro que fue ofrecido a Donald Trump

“Fue solamente un momento cuando el presidente Petro decía que los colombianos en Estados Unidos, muchos quieren regresar a Colombia, porque Colombia es el país de la belleza y Bernie Moreno dice: ‘No, no, yo no, yo quiero quedarme acá’ y entonces Trump le dijo: ‘Yo no sabía que usted era colombiano, yo pensé que usted era italiano’, entonces Moreno dijo: ‘No, no, no, yo nací en Bogotá y no sé qué’, narró el embajador a SEMANA.

Mundo

¿Viene censura definitiva a X en España? Líder de izquierda arremete contra Elon Musk: “Es un nazi peligroso”

Estados Unidos

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Estados Unidos

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Mundo

Condenan en España a un pastor por quedarse con una millonaria suma de dinero que había donado Jackson Martínez a una iglesia

Mundo

Irán se mantendrá firme para negociar con Estados Unidos sobre asuntos nucleares si se cumple esta condición

Estados Unidos

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

Mundo

La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

Estados Unidos

Proyecto de ley busca que los ciudadanos de EE. UU. puedan proteger a sus parejas indocumentadas del ICE

Mundo

Nuevos archivos de Epstein salpican a la élite global; estos son los famosos que están en el ojo del huracán

Estados Unidos

Donald Trump publica un video en Truth Social con contenido considerado ofensivo hacia los Obama

Según el diplomático colombiano, este fue un momento que le pareció “un poco simpático que Trump no supiera que Bernie era colombiano”.

Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

Por su parte, Gustavo Petro relató que inicialmente asumió que el expresidente Donald Trump estaba al tanto del origen nacional de Bernie Moreno. Sin embargo, comentó entre risas que la situación los tomó completamente por sorpresa: “Resulta que nos quedamos con la boca abierta”.

El jefe de Estado añadió que, sin pretenderlo, terminó generando un inconveniente para Moreno, ya que desconocía que este había omitido ante Trump su condición de colombiano.

En ese contexto, recordó el momento en que se dirigió a él diciendo: “Yo lo metí en un problema, pobrecito, porque yo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump. Entonces le dije: ‘Usted que es de Colombia’”.

Sin embargo, se conoció la versión del senador Moreno después de que respondiera preguntas al periodista Juan Camilo Merlano, para Blu Radio, donde, según él, se trató de un malentendido y que era una anécdota del pasado entre los dos, años antes del encuentro de esta semana en Washington.

“Hace como seis años, cuando yo conocí al presidente Trump, me dice: “What’s your name? (¿Cuál es tu nombre?) Bernie Moreno. You’re italian (Eres italiano)”. Entonces, pensó que yo era italiano desde hace seis años (2020). Obviamente, él entiende eso”, dijo Moreno.

“Lo que me sorprendió es que el presidente Petro dijo que no, él era el que era italiano. Y yo dije: 'No, yo no, yo soy completamente colombiano, nací en Colombia, mis padres son colombianos, obviamente soy ciudadano americano, y obviamente para mí este país es mi país’“, aclaró el senador colombo-estadounidense.

Más de Mundo

Líder de izquierda en España llama "nazi" a Elon Musk

¿Viene censura definitiva a X en España? Líder de izquierda arremete contra Elon Musk: “Es un nazi peligroso”

x

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Florida debate limitar velocidad y exigir licencias para bicicletas eléctricas

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Jackson Martínez fue mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014

Condenan en España a un pastor por quedarse con una millonaria suma de dinero que había donado Jackson Martínez a una iglesia

Estados Unidos adelanta maniobras para evitar la amenaza iraní.

Irán se mantendrá firme para negociar con Estados Unidos sobre asuntos nucleares si se cumple esta condición

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos, en medio de un fuerte incremento de deportaciones, según un nuevo informe académico.

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

Creativo

Proyecto de ley busca que los ciudadanos de EE. UU. puedan proteger a sus parejas indocumentadas del ICE

Los Ángeles sería una de las ciudades más afectadas por este mega terremoto.

Planes imperdibles para hacer en Los Ángeles este fin de semana: una agenda para disfrutar

.

¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

Noticias Destacadas