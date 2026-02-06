¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

El pasado 3 de febrero se llevó a cabo en Washington el primer cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Salón Oval de la residencia del presidente norteamericano.

Al encuentro asistieron la canciller Rosa Villavicencio; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez; el secretario de Estado Marco Rubio; el vicepresidente del país norteamericano, J.D. Vance, y el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno.

En una de las anécdotas contadas en SEMANA por el embajador García-Peña, se hizo claridad de un momento importante en el que el senador norteamericano, que ha sido un opositor clave del presidente colombiano, habría sido cuestionado por el presidente Trump sobre su nacionalidad.

Reunión Petro-Trump Foto: Chiquito Malo, el protegido del Gobierno Petro que fue ofrecido a Donald Trump

“Fue solamente un momento cuando el presidente Petro decía que los colombianos en Estados Unidos, muchos quieren regresar a Colombia, porque Colombia es el país de la belleza y Bernie Moreno dice: ‘No, no, yo no, yo quiero quedarme acá’ y entonces Trump le dijo: ‘Yo no sabía que usted era colombiano, yo pensé que usted era italiano’, entonces Moreno dijo: ‘No, no, no, yo nací en Bogotá y no sé qué’, narró el embajador a SEMANA.

Según el diplomático colombiano, este fue un momento que le pareció “un poco simpático que Trump no supiera que Bernie era colombiano”.

Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

Por su parte, Gustavo Petro relató que inicialmente asumió que el expresidente Donald Trump estaba al tanto del origen nacional de Bernie Moreno. Sin embargo, comentó entre risas que la situación los tomó completamente por sorpresa: “Resulta que nos quedamos con la boca abierta”.

El jefe de Estado añadió que, sin pretenderlo, terminó generando un inconveniente para Moreno, ya que desconocía que este había omitido ante Trump su condición de colombiano.

#ACTUALIDAD | “Nos quedamos con la boca abierta. Lo metí en un problema; pobrecito. No sabía que había ocultado a su jefe, el señor Trump, que era colombiano. Se puso rojo el hombre porque no había contado la verdad”: @petrogustavo sobre @berniemoreno. pic.twitter.com/mis2weXUiq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 5, 2026

En ese contexto, recordó el momento en que se dirigió a él diciendo: “Yo lo metí en un problema, pobrecito, porque yo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump. Entonces le dije: ‘Usted que es de Colombia’”.

Sin embargo, se conoció la versión del senador Moreno después de que respondiera preguntas al periodista Juan Camilo Merlano, para Blu Radio, donde, según él, se trató de un malentendido y que era una anécdota del pasado entre los dos, años antes del encuentro de esta semana en Washington.

“Hace como seis años, cuando yo conocí al presidente Trump, me dice: “What’s your name? (¿Cuál es tu nombre?) Bernie Moreno. You’re italian (Eres italiano)”. Entonces, pensó que yo era italiano desde hace seis años (2020). Obviamente, él entiende eso”, dijo Moreno.

Esto dice Bernie Moreno sobre la versión de que el presidente Trump se enteró apenas el martes, en la reunión con el presidente Petro, que él era colombiano: pic.twitter.com/GwWcFozCHx — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 5, 2026

“Lo que me sorprendió es que el presidente Petro dijo que no, él era el que era italiano. Y yo dije: 'No, yo no, yo soy completamente colombiano, nací en Colombia, mis padres son colombianos, obviamente soy ciudadano americano, y obviamente para mí este país es mi país’“, aclaró el senador colombo-estadounidense.