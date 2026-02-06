¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

En la visita de Gustavo Petro a Donald Trump, hubo un detalle por el que el presidente colombiano sacó pecho: la firma del libro por parte del jefe de la Casa Blanca con la dedicatoria “You are great”.

El periodista Luis Carlos Vélez publicó algunos detalles desconocidos de ese momento que, según él, es parte del “esfuerzo monumental, a través de sus diversas narrativas, para hacernos creer a todos que fue un éxito (la visita)”.

Para Vélez la intención era calculada. Y se podía saber por lo siguiente. En una de las fotografías previas al encuentro se veía “al embajador García Peña detrás de Petro y Trump en el pasadizo de la Casa Blanca que conduce a la Oficina Oval, llevando un paquete en la mano”.

Política Donald Trump le dio un regalo a Gustavo Petro, pero el presidente lanzó una pregunta: “¿Qué me quiso decir en esta dedicatoria?”

Vélez amplió la imagen y vio el libro “The Art of the Deal”, escrito por el periodista Tony Schwartz e inspirado en Trump. Vélez comenzó a indagar por el origen del libro y una periodista que cubre la Casa Blanca le dijo: “Trump nunca ha regalado ese libro y nunca lo he visto en su oficina”.

El periodista le escribió al embajador de Colombia en Washington preguntandole por el libro. “Lo llevamos para pedirle que lo firmara”, fue la respuesta de Daniel Garcia-Peña.