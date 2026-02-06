CONFIDENCIALES

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

El periodista Luis Carlos Vélez indagó por el curioso detalle que el presidente colombiano mostró en sus redes sociales.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Gustavo Petro mostró con orgullo el libro que Trump le había firmado.
Gustavo Petro mostró con orgullo el libro que Trump le había firmado. Foto: Fotomontaje SEMANA

En la visita de Gustavo Petro a Donald Trump, hubo un detalle por el que el presidente colombiano sacó pecho: la firma del libro por parte del jefe de la Casa Blanca con la dedicatoria “You are great”.

El periodista Luis Carlos Vélez publicó algunos detalles desconocidos de ese momento que, según él, es parte del “esfuerzo monumental, a través de sus diversas narrativas, para hacernos creer a todos que fue un éxito (la visita)”.

Para Vélez la intención era calculada. Y se podía saber por lo siguiente. En una de las fotografías previas al encuentro se veía “al embajador García Peña detrás de Petro y Trump en el pasadizo de la Casa Blanca que conduce a la Oficina Oval, llevando un paquete en la mano”.

Vélez amplió la imagen y vio el libro “The Art of the Deal”, escrito por el periodista Tony Schwartz e inspirado en Trump. Vélez comenzó a indagar por el origen del libro y una periodista que cubre la Casa Blanca le dijo: “Trump nunca ha regalado ese libro y nunca lo he visto en su oficina”.

Revelan lo que responde Petro cuando le preguntan si su candidato es Iván Cepeda o Roy Barreras: “Me lo ha dicho muchas veces”

Gustavo Petro reconoció fracturas en la izquierda tras decisión del CNE contra Iván Cepeda: “Tienen que unirse, les están tocando el ego y la soberbia”

Revelan un video de los momentos inéditos de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

El periodista le escribió al embajador de Colombia en Washington preguntandole por el libro. “Lo llevamos para pedirle que lo firmara”, fue la respuesta de Daniel Garcia-Peña.

