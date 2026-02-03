Política

Donald Trump le dio un regalo a Gustavo Petro, pero el presidente lanzó una pregunta: “¿Qué me quiso decir en esta dedicatoria?”

El mandatario colombiano reveló detalles del encuentro que se registró en la Casa Blanca.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:17 p. m.
Gustavo Petro presumió la dedicatoria que le hizo Donald Trump.
Gustavo Petro presumió la dedicatoria que le hizo Donald Trump. Foto: Foto Presidencia y foto tomada de la cuenta de X de Gustavo Petro el 3 de febrero de 2026

Se siguen conociendo detalles del cara a cara que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, encuentro que se llevó a cabo en la Casa Blanca este martes 3 de febrero.

Uno de los elementos que llamó la atención fueron los regalos que le dio Trump a Petro. Uno de ellos fue compartido por el presidente colombiano a través de su cuenta personal de X.

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

Sin embargo, en el mensaje que publicó Petro, lanzó una particular pregunta: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

En otro mensaje, el jefe de Estado reveló otro regalo que le dio su homólogo de Estados Unidos: “Gustavo: un gran honor. Amor a Colombia. Donald Trump”.

Política

“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

Política

La petición que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump sobre la Toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán

Política

Petro revela lo que hizo cuando le regalaron la famosa gorra de Trump: “Para él muy chistoso, para mí muy serio”

Política

Abelardo de la Espriella habló de su fórmula vicepresidencial y respondió sobre María Fernanda Cabal: “Le pido al Espíritu Santo que me ilumine”

Política

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

Política

Revuelo político por revelación de Vicky Dávila: audio advierte de dineros de alias Pipe Tuluá en la campaña Petro Presidente

Política

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

Mundo

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció estupendo (el encuentro)”

Confidenciales

Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

Nación

Vicky Dávila retó a debate al candidato Iván Cepeda para que explique la financiación de su campaña

Petro reveló detalles del encuentro que tuvo en la Casa Blanca, reunión que se prolongó más de dos horas.

“Encontré un gobierno que se reúne en su máximo nivel. Cambió los comensales de la reunión; me sirvieron un rico tinto colombiano. Estaban las diferentes percepciones dentro de un gobierno. La reunión se da entre gobierno y gobierno, no entre una facción y la otra”, dijo Petro en diálogo con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio.

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.
Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Además expresó: “No conocía la Casa Blanca; ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador; lo es, cambió el túnel del tiempo. Me gustó mucho”.

Ese encuentro, de acuerdo con varios sectores políticos, marca una nueva ruta en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Cabe reseñar que Gustavo Petro, desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ha recibido varios reveses por parte de esa administración.

🔴 EN VIVO | Donald Trump habló de su reunión con Gustavo Petro: “Nos llevamos muy bien”

En principio, EE. UU. descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas por no cumplir con las metas de erradicación; luego el Departamento de Estado le retiró su visa y, finalmente, fue incluido en la lista Clinton.

Más de Política

Gustavo Petro y dedicatoria que le hizo Donald Trump

Donald Trump le dio un regalo a Gustavo Petro, pero el presidente lanzó una pregunta: “¿Qué me quiso decir en esta dedicatoria?”

Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump.

“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

Petro y Trump este martes, 3 de febrero. Primer encuentro

La petición que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump sobre la Toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026

Petro revela lo que hizo cuando le regalaron la famosa gorra de Trump: “Para él muy chistoso, para mí muy serio”

Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.

Abelardo de la Espriella habló de su fórmula vicepresidencial y respondió sobre María Fernanda Cabal: “Le pido al Espíritu Santo que me ilumine”

Seguidores del presidente, Gustavo Petro, reunidos el 3 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras él visitaba en Washington a Donald Trump, mandatario de los estadounidenses

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

Vicky Dávila Pipe Tuluá Juan Fernando Petro Gustavo Petro

Revuelo político por revelación de Vicky Dávila: audio advierte de dineros de alias Pipe Tuluá en la campaña Petro Presidente

Gusato Petro Vicky Davila y Pipe Tulúa

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano a Julio Sánchez

Vicky Dávila e Iván Cepeda.

La alerta de Vicky Dávila: “No nos vamos a dejar imponer un presidente del narcotráfico y la corrupción”

Noticias Destacadas