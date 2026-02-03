Se siguen conociendo detalles del cara a cara que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, encuentro que se llevó a cabo en la Casa Blanca este martes 3 de febrero.

Uno de los elementos que llamó la atención fueron los regalos que le dio Trump a Petro. Uno de ellos fue compartido por el presidente colombiano a través de su cuenta personal de X.

Sin embargo, en el mensaje que publicó Petro, lanzó una particular pregunta: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

En otro mensaje, el jefe de Estado reveló otro regalo que le dio su homólogo de Estados Unidos: “Gustavo: un gran honor. Amor a Colombia. Donald Trump”.

Petro reveló detalles del encuentro que tuvo en la Casa Blanca, reunión que se prolongó más de dos horas.

“Encontré un gobierno que se reúne en su máximo nivel. Cambió los comensales de la reunión; me sirvieron un rico tinto colombiano. Estaban las diferentes percepciones dentro de un gobierno. La reunión se da entre gobierno y gobierno, no entre una facción y la otra”, dijo Petro en diálogo con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio.

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Además expresó: “No conocía la Casa Blanca; ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador; lo es, cambió el túnel del tiempo. Me gustó mucho”.

Ese encuentro, de acuerdo con varios sectores políticos, marca una nueva ruta en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Cabe reseñar que Gustavo Petro, desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ha recibido varios reveses por parte de esa administración.

En principio, EE. UU. descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas por no cumplir con las metas de erradicación; luego el Departamento de Estado le retiró su visa y, finalmente, fue incluido en la lista Clinton.