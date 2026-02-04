Bernie Moreno dio detalles del encuentro entre Petro y Trump y lanzó advertencia: “EE. UU. estará observando”

Uno de los senadores más influyentes de la política estadounidense y más críticos al gobierno de Gustavo Petro reaccionó a su encuentro con el mandatario colombiano en el Despacho Oval, junto al presidente Donald Trump y otros funcionarios de ambos países.

Bernie Moreno, quien estuvo presente en el encuentro bilateral, emitió un mensaje a través de sus redes sociales después de la reunión entre Trump y Petro que tuvo lugar el día de ayer, 3 de febrero.

“Recibió al presidente Petro en la Casa Blanca y dejó claro que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental”, afirmó Moreno.

I was honored to join President Trump, Vice President JD Vance, and Secretary of State Marco Rubio in the Oval Office today.



— Bernie Moreno (@berniemoreno) February 3, 2026

Moreno ha criticado anteriormente, y de manera pública, a Gustavo Petro, llamándolo “socialista rabioso” y diciendo que “deshonra a Colombia” por su gestión política y decisiones diplomáticas.

También lo acusó de recibir dinero ilegal para su campaña y de posturas de política que él considera peligrosas para Estados Unidos.

“Aún queda mucho trabajo por hacer, pero hoy dimos un paso en la dirección correcta. Con su notable y exitosa operación de precisión en Venezuela, el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas no solo para Estados Unidos, sino también para América Latina”, dijo el senador Moreno tras el encuentro entre ambos mandatarios.

Bernie Moreno y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

Moreno aprovechó el momento para lanzar una advertencia de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, que tendrán lugar en los próximos meses y en las que se elegirá a un nuevo presidente de la nación.

“Esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio”, manifestó Moreno.

“Estados Unidos estará observando atentamente, y confío en que el próximo presidente de Colombia se basará en lo que hemos logrado y llevará la relación a nuevas alturas”, agregó el senador republicano.

Trump ha criticado previamente a Colombia por su política antinarcóticos, que bajo la presidencia de Petro cambió para rebajar la política represiva, en favor de alicientes para erradicar los cultivos ilícitos.

Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Hay “confusión en torno a la realidad, por ejemplo, el narcotráfico, líneas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, qué nos junta y qué nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación”, dijo Petro.