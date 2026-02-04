Mundo

Bernie Moreno dio detalles del encuentro entre Petro y Trump y lanzó advertencia: “EE. UU. estará observando”

El senador republicano reaccionó al encuentro entre mandatarios en la Casa Blanca y habló de las próximas elecciones en Colombia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de febrero de 2026, 12:18 p. m.
Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Uno de los senadores más influyentes de la política estadounidense y más críticos al gobierno de Gustavo Petro reaccionó a su encuentro con el mandatario colombiano en el Despacho Oval, junto al presidente Donald Trump y otros funcionarios de ambos países.

Bernie Moreno, quien estuvo presente en el encuentro bilateral, emitió un mensaje a través de sus redes sociales después de la reunión entre Trump y Petro que tuvo lugar el día de ayer, 3 de febrero.

“Recibió al presidente Petro en la Casa Blanca y dejó claro que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental”, afirmó Moreno.

Moreno ha criticado anteriormente, y de manera pública, a Gustavo Petro, llamándolo “socialista rabioso” y diciendo que “deshonra a Colombia” por su gestión política y decisiones diplomáticas.

Estados Unidos

Trump firma la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026 y reabre el gobierno federal

Estados Unidos

Estados Unidos desmantela laboratorio biológico ilegal en Las Vegas: más de 1.000 muestras están siendo analizadas

Mundo

Jair Bolsonaro y militares acusados de apoyar intento de golpe de Estado sufrirían duro castigo de parte de la ley

Estados Unidos

Melinda Gates se pronuncia sobre los correos de Bill Gates en los que habría ocultado una ETS tras vínculos con Jeffrey Epstein

Mundo

Gustavo Petro se reunirá con el senador Rand Paul: así será su tercer día en Washington

Estados Unidos

“Antes tenía una ‘top model’, ahora tengo una estrella de cine”: Trump alardeó sobre el éxito del documental de Melania

Estados Unidos

Cadena de almacenes que vendía productos de lujo en Estados Unidos anunció su quiebra

Política

“En la Casa Blanca, el presidente Trump le leyó la cartilla a Petro, sin ambigüedades”

Política

Gustavo Petro le propuso a Donald Trump producir energías limpias en La Guajira para exportar a Venezuela y otros países

Política

Abelardo de la Espriella confesó que “una base” del uribismo respalda su candidatura y habló de un encuentro con Paloma Valencia: “Estamos pendientes”

También lo acusó de recibir dinero ilegal para su campaña y de posturas de política que él considera peligrosas para Estados Unidos.

“Aún queda mucho trabajo por hacer, pero hoy dimos un paso en la dirección correcta. Con su notable y exitosa operación de precisión en Venezuela, el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas no solo para Estados Unidos, sino también para América Latina”, dijo el senador Moreno tras el encuentro entre ambos mandatarios.

Bernie Moreno respondió a la acusaciones de Gustavo Petro.
Bernie Moreno y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

Moreno aprovechó el momento para lanzar una advertencia de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, que tendrán lugar en los próximos meses y en las que se elegirá a un nuevo presidente de la nación.

“Esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio”, manifestó Moreno.

Gustavo Petro y Donald Trump: cinco frases de la histórica cita en la Casa Blanca. “Me gustan los gringos francos”

“Estados Unidos estará observando atentamente, y confío en que el próximo presidente de Colombia se basará en lo que hemos logrado y llevará la relación a nuevas alturas”, agregó el senador republicano.

Trump ha criticado previamente a Colombia por su política antinarcóticos, que bajo la presidencia de Petro cambió para rebajar la política represiva, en favor de alicientes para erradicar los cultivos ilícitos.

Reunión entre gustavo Petro y donald Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026.
Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Hay “confusión en torno a la realidad, por ejemplo, el narcotráfico, líneas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, qué nos junta y qué nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación”, dijo Petro.

Más de Mundo

El presidente Donald J. Trump firma en la Casa Blanca la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, que puso fin al cierre parcial y restableció el financiamiento federal.

Trump firma la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026 y reabre el gobierno federal

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.

Bernie Moreno dio detalles del encuentro entre Petro y Trump y lanzó advertencia: “EE. UU. estará observando”

Agentes federales y policía local inspeccionan una vivienda en Las Vegas donde fue hallado un presunto laboratorio biológico clandestino vinculado a una investigación en curso.

Estados Unidos desmantela laboratorio biológico ilegal en Las Vegas: más de 1.000 muestras están siendo analizadas

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Jair Bolsonaro y militares acusados de apoyar intento de golpe de Estado sufrirían duro castigo de parte de la ley

x

Melinda Gates se pronuncia sobre los correos de Bill Gates en los que habría ocultado una ETS tras vínculos con Jeffrey Epstein

Gustavo Petro y Rand Paul

Gustavo Petro se reunirá con el senador Rand Paul: así será su tercer día en Washington

x

“Antes tenía una ‘top model’, ahora tengo una estrella de cine”: Trump alardeó sobre el éxito del documental de Melania

x

Cadena de almacenes que vendía productos de lujo en Estados Unidos anunció su quiebra

Presidente de EE. UU., Donald Trump.

Así lucirá por fuera el salón de baile que Trump ordenó construir en la Casa Blanca y que promete ser el más grande de su tipo

Gustavo Petro, Donald Trump

Gustavo Petro sorprendió a Donald Trump con un jaguar como regalo; esta es la foto

Noticias Destacadas