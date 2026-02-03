“Amor a Colombia”: Gustavo Petro compartió un mensaje de Donald Trump tras su reunión en la Casa Blanca

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, compartió un mensaje que le dio su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Gustavo: un gran honor. Amor a Colombia”. Donald Trump", dice el mensaje que compartió el presidente Petro.

Sin embargo, el mandatario colombiano también publicó otro mensaje en X, luego de que finalizó la reunión con Trump en la Casa Blanca: “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?…”.

Frente a los acompañantes al crucial encuentro, trascendió que por parte del Gobierno de Estados Unidos estuvieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el senador republicano Bernie Moreno.

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Por el lado de la administración Petro, hicieron presencia el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García Peña.

Previo a la reunión, Gustavo Petro expresó desde la residencia de la embajada de Colombia en Washington: “Entonces, repartidos en el mundo (haciendo referencia a su familia), porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad. No es un discurso”.

“He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes, algunos, vieron y recogieron. El 35 % del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo. Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola, porque una Colombia en paz es una Colombia que priorice la belleza y no la codicia”, recalcó el jefe de Estado.

Finalmente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también habló sobre el encuentro de Trump con Petro.

“Me gustaría tener más detalles. Pero hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva”, manifestó. “Por eso el presidente Trump invitó al presidente Petro y le ofreció que viniera acá para que conversaran juntos; los detalles los conoceremos más adelante”, afirmó Leavitt.

Por último, aseguró: “Creo que el presidente invitó al presidente Petro y aceptó la invitación para reunirse con él. Y el presidente habló hace unas semanas, como saben, y el presidente Petro dijo que le encantaría venir a Washington. El presidente Trump dijo: ‘Claro, venga’. Así que creo que eso habla por sí solo”.