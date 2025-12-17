Nación

Mujer murió tras realizarse cirugía estética en clínica clandestina de Cali; sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

La Personería de Cali calificó el caso como “lamentable”.

17 de diciembre de 2025, 10:31 p. m.
La mujer sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez.
Una mujer identificada como Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, murió luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, según las autoridades, presuntamente no reunía las condiciones ni la habilitación exigidas para ese tipo de intervenciones.

Orfa Márquez viajó desde su municipio natal, en el norte del Cauca, hasta Cali para practicarse la cirugía el sábado 13 de diciembre. Tras la intervención, presentó complicaciones médicas y fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente falleció.

Suspenden a alto directivo de la Alcaldía de Cali: Personería ordena separación inmediata sin salario

La muerte de Márquez llamó la atención pública por su relación familiar con la vicepresidenta Francia Márquez y el presunto funcionamiento irregular del lugar donde se realizó la operación, ubicado en el barrio Ciudad 2000 de Cali.

La Personería de Cali, a través de su personero, Gerardo Mendoza, calificó el caso como “lamentable” y expresó un rechazo contundente frente al hecho. En su intervención, Mendoza advirtió sobre los riesgos de asistir a establecimientos que no cumplen con los estándares de habilitación y control sanitario y pidió a las autoridades de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control.

“La vida y la salud de las personas no pueden ponerse en riesgo por la falta de controles ni por la informalidad en la prestación de servicios médicos”, afirmó el funcionario.

La millonaria recompensa por responsables de atentado con explosivos en Cali: dos policías murieron

Familiares de la víctima presentaron la denuncia ante la Personería de Cali y la Alcaldía de Suárez publicó un comunicado de condolencias por el fallecimiento de la contratista. Las autoridades locales en Suárez confirmaron que se realizarán honras fúnebres en el municipio y acompañarán a la familia en los actos previstos.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias y judiciales de Cali informaron que se encuentran en etapa de recopilación de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.

La investigación incluye verificar si el establecimiento contaba con permisos sanitarios, la capacitación y la presencia de personal profesional idóneo al momento del procedimiento, así como el traslado y la atención posterior que recibió la paciente. También han reiterado que respetarán el debido proceso mientras avanzan las indagaciones.

Ataque terrorista en Cali deja dos policías asesinados: lo que se sabe

Este suceso vuelve a poner en primer plano un problema que han denunciado autoridades sanitarias: la proliferación de servicios estéticos en lugares que operan sin autorización o con deficiencias en protocolos de bioseguridad y atención de emergencias.

En casos previos, la falta de habilitación ha sido un factor determinante para abrir investigaciones administrativas y penales, según registros de salud pública sobre procedimientos estéticos en ciudades grandes.

