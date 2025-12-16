Suscribirse

Valle del Cauca

Suspenden a alto directivo de la Alcaldía de Cali: Personería ordena separación inmediata sin salario

La decisión tiene efectos inmediatos a partir de su notificación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 9:15 p. m.
Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali.
Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali. | Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

La Personería Distrital de Santiago de Cali ordenó la suspensión provisional, por un término de tres meses y sin derecho a remuneración, de Diego Fernando Hau Caicedo, quien se venía desempeñando como Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, uno de los cargos estratégicos dentro de la estructura administrativa del Distrito.

La medida fue adoptada mediante el Auto 2177 del 15 de diciembre de 2025, dentro del expediente disciplinario 0552-2025, con fundamento en el artículo 217 del Código General Disciplinario, según consta en la comunicación oficial emitida por el Ministerio Público. La decisión tiene efectos inmediatos a partir de su notificación.

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.
Diego Hau secretario de gobierno de Cali. | Foto: Bernardo Peña/El País

El impacto de la determinación es mayor debido a que el funcionario había sido nombrado recientemente en el cargo, mediante el Decreto Municipal 4112.0.10.20.0880 del 8 de noviembre de 2025, lo que abre interrogantes sobre los procesos internos de designación y control en cargos de alta responsabilidad dentro de la administración distrital.

De acuerdo con la Personería, la suspensión se adopta como una medida preventiva mientras avanzan las actuaciones disciplinarias. Este tipo de decisiones se aplican cuando el organismo de control considera que la permanencia del funcionario en el cargo podría interferir en el desarrollo normal de la investigación o afectar el ejercicio adecuado de la función pública.

Contexto: Escándalo: personera de Jamundí habría agredido con jalón de pelo y bofetada a personera delegada de Cali

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene a su cargo asuntos sensibles para la ciudad, como la gestión de residuos sólidos, el aseo urbano y otros servicios esenciales. Por esta razón, la suspensión de su director técnico genera preocupación tanto a nivel institucional como ciudadano, al tiempo que pone el foco sobre los mecanismos de supervisión y control interno en el Distrito.

La decisión disciplinaria fue firmada por Daniela Romero Patiño, Personera Delegada de Instrucción, adscrita a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, lo que refuerza el mensaje de un seguimiento riguroso por parte de los organismos de control a los funcionarios que ocupan cargos estratégicos en la administración local.

Hasta el momento, la Personería Distrital no ha revelado los hechos específicos que dieron origen a la investigación disciplinaria. No obstante, la suspensión provisional sin salario constituye una medida de alto impacto y marca un precedente dentro del proceso, dejando claro que las actuaciones avanzan con estricto rigor.

Este episodio se suma a un escenario de creciente escrutinio sobre las administraciones territoriales y podría tener repercusiones políticas y administrativas dentro del gabinete distrital, además de alimentar el debate nacional sobre transparencia, meritocracia y control disciplinario en el sector público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

2. Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

3. “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

4. USCIS endurece las reglas sobre fotos migratorias y limita su vigencia a solo tres años

5. Hoy hubo fuertes lluvias y granizo en varias zonas de Bogotá: Esto dijo el Idiger

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Calipersonería de caliAlcaldía de Cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.