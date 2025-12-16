Suspenden a alto directivo de la Alcaldía de Cali: Personería ordena separación inmediata sin salario

La Personería Distrital de Santiago de Cali ordenó la suspensión provisional, por un término de tres meses y sin derecho a remuneración, de Diego Fernando Hau Caicedo, quien se venía desempeñando como Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, uno de los cargos estratégicos dentro de la estructura administrativa del Distrito.

La medida fue adoptada mediante el Auto 2177 del 15 de diciembre de 2025, dentro del expediente disciplinario 0552-2025, con fundamento en el artículo 217 del Código General Disciplinario, según consta en la comunicación oficial emitida por el Ministerio Público. La decisión tiene efectos inmediatos a partir de su notificación.

Diego Hau secretario de gobierno de Cali. | Foto: Bernardo Peña/El País

El impacto de la determinación es mayor debido a que el funcionario había sido nombrado recientemente en el cargo, mediante el Decreto Municipal 4112.0.10.20.0880 del 8 de noviembre de 2025, lo que abre interrogantes sobre los procesos internos de designación y control en cargos de alta responsabilidad dentro de la administración distrital.

De acuerdo con la Personería, la suspensión se adopta como una medida preventiva mientras avanzan las actuaciones disciplinarias. Este tipo de decisiones se aplican cuando el organismo de control considera que la permanencia del funcionario en el cargo podría interferir en el desarrollo normal de la investigación o afectar el ejercicio adecuado de la función pública.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene a su cargo asuntos sensibles para la ciudad, como la gestión de residuos sólidos, el aseo urbano y otros servicios esenciales. Por esta razón, la suspensión de su director técnico genera preocupación tanto a nivel institucional como ciudadano, al tiempo que pone el foco sobre los mecanismos de supervisión y control interno en el Distrito.

La decisión disciplinaria fue firmada por Daniela Romero Patiño, Personera Delegada de Instrucción, adscrita a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, lo que refuerza el mensaje de un seguimiento riguroso por parte de los organismos de control a los funcionarios que ocupan cargos estratégicos en la administración local.

Hasta el momento, la Personería Distrital no ha revelado los hechos específicos que dieron origen a la investigación disciplinaria. No obstante, la suspensión provisional sin salario constituye una medida de alto impacto y marca un precedente dentro del proceso, dejando claro que las actuaciones avanzan con estricto rigor.