Hay consternación en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, donde un bebé recién nacido fue abandonado y después lo encontraron sin vida en un canal de aguas en el barrio Ciudad Jardín. Lo anterior prendió las alarmas de las autoridades de esa zona del país, quienes le exigen a los entes competentes realizar las respectivas investigaciones del caso.

El personero Distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, exigió investigaciones y respuestas inmediatas por parte de las autoridades competentes.

“Como garantes de los derechos de los niños y niñas, manifestamos nuestra profunda preocupación por este posible crimen, instando a distintos organismos a encontrar responsables, porque no se puede concebir que no se brinden medidas de protección por parte de establecimientos o entidades que tienen como función, ser operadores del Estado en la implementación de medidas de protección a menores víctimas de diferentes formas de violencia, que requieren del acompañamiento permanente para garantizar su bienestar”, dijo el funcionario.

Panorámica de Cali donde se registró el caso. | Foto: Raúl Palacios

Así mismo, al visitar la fundación al sur de la ciudad en la que presuntamente era atendido habitualmente el niño, sostuvo que es fundamental que revisen los protocolos de cuidado, así como la suficiencia del personal destinado al cuidado y protección de los menores, con el fin de establecer su efectividad y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Añadió que de acuerdo con informaciones preliminares, el bebé, al ser hallado con signos vitales, fue trasladado rápidamente a un centro asistencial de alto nivel de complejidad, donde falleció.

“Se deben implementar acciones urgentes que garanticen la protección integral y los derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo cuidado institucional, evitando que hechos como el acaecido en este 20 de octubre, vuelvan a repetirse, toda vez que la protección de la niñez debe ser una prioridad inaplazable y un compromiso permanente de todas las entidades del Estado”, indicó.