Silvestre Dangond se sinceró sobre su adicción al alcohol y contó cómo la superó: “El mismo cuerpo me pedía”

Silvestre Dangond, desde hace varios años, enamoró y conquistó a millones de seguidores con su debut en la industria musical, donde brilló con la potencia vocal y el sabor que le imprimió al vallenato en esta nueva era. Poco a poco sus éxitos invadieron el género, convirtiéndolo en uno de los grandes representantes.

El colombiano se dio a conocer con sus temas, su tono de voz y los proyectos artísticos que presentó con el pasar del tiempo, catapultándose a la fama y ubicándose como una de las grandes estrellas de estos escenarios. Su estilo fue aplaudido por sus fanáticos, quienes en el presente siguen al pendiente de sus lanzamientos y los detalles de su privacidad.

De hecho, recientemente, Silvestre Dangond llamó la atención de los curiosos con una serie de confesiones y revelaciones, las cuales estaban enfocadas en una situación que nubló su realidad y lo llevó a pasar momentos complejos. El vallenatero fue sincero sobre un proceso que lidió, enfrentándose a una adicción.

Ahora el cantante vallenato luce largos crespos. | Foto: Instagram: @silvestredangond

Según se pudo ver, Silvestre Dangond fue entrevistado por Dímelo King, quien navegó en el pasado, presente y futuro del artista colombiano. La charla funcionó como escenario para conocer más de las etapas personales del cantante, quien abrió su corazón y expuso lo vivido.

Silvestre Dangond habló sobre sus problemas de alcohol

De acuerdo con lo que se detalló, el artista vallenato se refirió a los escándalos por excesos y adicciones que tuvo en su carrera profesional, enfatizando en que pudo controlar el tema tras luchar con graves situaciones que aparecieron en su camino cuando se mudó a Miami con su familia.

La celebridad mencionó que llevó un proceso personal para dejar el consumo de alcohol y todo arrancó cuando estaba en Estados Unidos. Su realidad no era sencilla y se enfrentaba a problemas de seguridad en Colombia, por lo que accedió a una vía diferente y única.

Silvestre Dangond desnudó su alma. | Foto: getty images

“Yo comienzo a tener problemas de seguridad en Colombia con la finca, me hicieron un par de llamadas y yo no puedo vivir en zozobra porque soy paranoico. Con esas llamadas pensé en mis pelaitos y a imaginarme lo que no era, porque, al final, cuando uno es bueno, cuando no anda en cosas malas, ni tiene maldad en el corazón, todo le da miedo, así que dije: ‘me tengo que ir de acá porque no puedo salir un fin de semana y dejar a mi familia encerrada sola’, así que me fui”, apuntó.

El colombiano aseguró que su estilo de vida no mejoraba y los problemas con su esposa comenzaron a pasarle cuenta de cobro, al punto de que tuvo que tomar conciencia y evaluar sus comportamientos.

“Mi desorden fue arrancando (mi vida en Miami), no me había concientizado dónde estaba viviendo y dónde dejaba a mi familia. Yo llegaba aquí y quería seguir mi vida igual a como era cuando estaba viviendo en Colombia, me quedaba, si tenía concierto, viernes, sábado y domingo, y me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo, y mi esposa y mis hijos, allá solos (en Miami). Fueron meses de mucha tristeza, mi esposa decía: ‘qué martirio habernos venido para acá, has abandonado más a tu familia, ahora los fines de semana te quedas en Colombia’. Yo no asimilé el cambio”, relató.

Silvestre Dangond puntualizó en que su pareja sentimental intentó ayudarlo y guiarlo a un centro de tratamiento de adicciones, pero él mismo tomó la decisión de evaluarse y dejar atrás esta situación que golpeaba todo en él.

“Mi esposa me dice: ‘¡vámonos para un centro (de rehabilitación)’, y yo le digo: ‘Sí, me voy (fue un enero)’, acepto que estoy mal. Cuando me levanté un día y le dije: ‘¿sabes qué?, yo no voy para ningún centro, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue”, dijo en la entrevista.

El cantante lanza su álbum el próximo 2 de noviembre | Foto: @dimeloking

A pesar de que no fue sencillo, el artista indicó que hizo grandes esfuerzos para no decaer en la industria que lo rodeaba, pues estaba lleno de fiestas, consumo de alcohol y descontrol por momentos. En un instante terminó enfrentando los deseos de su cuerpo y allí cambió su presente.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije: no quiero volver a casa y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol”, comentó, recordando esta incómoda situación.