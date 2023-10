Silvestre Dangond reapareció, pero su aspecto físico dejó preocupados a sus fanáticos

La fotografía de Silvestre Dangond que despertó la preocupación entre sus seguidores

Las críticas a Silvestre Dangond

“Se envejeció y ese look no le luce para nada”, “Qué mala costumbre la de hablar del aspecto físico de las demás personas”, “ Hermano, tómese unas vitaminas”, “Terribles comentarios, la verdad, ahora los famosos psicológicamente tienen que ser muy fuertes porque con estos comentarios”, son algunos de los mensajes que se leen la publicación.

Cabe mencionar que días atrás, el mismo cantante reveló algunos de los problemas que tuvo con su adicción al alcohol, asegurando que todo empezó en Miami, donde vivía al lado de su familia, pero que no frecuentaba su hogar debido a la cantidad de presentaciones y compromisos que tenía. “Quería seguir mi vida igual a como era cuando estaba viviendo en Colombia, me quedaba, si tenía concierto, viernes, sábado y domingo, y me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo, y mi esposa y mis hijos, allá solos (en Miami). Fueron meses de mucha tristeza, mi esposa decía: ‘qué martirio habernos venido para acá, has abandonado más a tu familia, ahora los fines de semana te quedas en Colombia’. Yo no asimilé el cambio”, relató.