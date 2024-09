Jessi Uribe destapó cómo vivió ser jurado de ‘Yo me llamo’ y “lidiar” con Amparo Grisales: “Es otra vuelta”

Jessi Uribe, el carismático cantante de música popular, le dio un giro inesperado a su carrera al asumir el papel de jurado en el popular reality musical de imitación Yo me llamo .

Jessi Uribe fue jurado de Yo me llamo | Foto: Instagram: Jessi Uribe

Durante su tiempo en Yo me llamo, Jessi Uribe demostró ser un juez exigente pero justo y carismático, capaz de reconocer el talento y de ofrecer consejos constructivos a los imitadores.

Jessi Uribe habló de su relación con Amparo Grisales en Yo me llamo

Recientemente, el cantante bumangués estuvo en entrevista con los impresentables, de los 40, y hablo de su participación en Yo me llamo como jurado, pero en especial de su relación con la actriz Amparo Grisales.

“Fue muy duro lidiar con Amparo Grisales [...] No quiero decir que ella sea mala clase ni nada , sino que ishh, yo venía de, o sea, soy cantante, artista y que tal, pero ser presentador es otra vuelta y yo si usted me echa chiste aquí nos reímos y dicen corte, pero ustedes ya cambian de tema y yo sigo jajaja” , dijo el cantante.

“A mí eso me daba durísimo, ustedes también lo hace maric...: un chiste todos cagad... de la risa y uno jajaja y así cambian, bueno. A mí me mataba eso [...] Fue my duro lidiar con eso y muchas otras cosas, para mí fue diferente porque lo que yo amo es cantar, yo soy el que soy en el escenario y presentador es otra vuelta”, añadió Uribe.