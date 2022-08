“Me dejas el corazón roto”: el triste mensaje de la nieta de Darío Gómez tras un mes de su muerte

El pasado 26 de julio Colombia perdió a unos de los máximos exponentes de la música popular. Ese día, en la Clínica Las Américas, falleció el famoso cantante Darío Gómez, más conocido como el ‘Rey del Despecho’.

En un comunicado emitido en ese momento por la clínica, se informó que Darío Gómez había ingresado a esa institución hospitalaria “en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”. Ya en el lugar, afirmaron que le realizaron “maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados”.

Ahora, tras cumplirse el pasado viernes un mes del fallecimiento del cantante antioqueño, su nieta Valentina Gómez lo recordó con un video y unas sentidas palabras.

“Una vez más abuelito lindo, tan solo un mes de tu partida y todavía no lo creo. Siento que aquel día en el que me llamaron a decirme que ya no estabas fue ayer; te pienso cada día de mi vida, tus recuerdos viven en mi todo el tiempo, tus miradas alegres, tus sonrisas, así como en todas las fotos es que te recuerdo, así de feliz y satisfecho con la vida. Te escribo para reconocer todos tus logros, todos tus buenos actos”, empezó diciendo la joven en su cuenta en Instagram.

Y continuó diciendo Valentina Gómez: “Te escribo desde aquí, y espero que se escuche hasta el cielo, para demostrarte la admiración tan grande que te tengo, me enorgulleces abuelo, fuiste ese ser bueno, humilde, amoroso, respetable, honorable, indescriptible… Dejas un vacío gigante en todos nosotros, no te imaginas la falta tan grande que me haces. Me hace falta ese abuelo chistoso, que me apoyaba a pesar de todo, que me hacía soñar en grande, que me daba el mejor ejemplo, me hacía ver la vida de una manera tan diferente y tan bonita. Fuiste, eres y serás mi abuelito por toda la eternidad”.

La nieta del ‘Rey del Despecho’ siguió diciendo en su mensaje en Instagram que, transcurrido un mes, aún no cree que él haya fallecido y recordó cómo en medio del velorio tomó su mano. Así mismo, dijo en la citada red social que lo amará “hasta el cielo”.

“Me dejas el corazón roto en mil pedazos con tu partida; algo tan inesperado, siento que nos faltaba tanto por vivir, te faltaba tanto por enseñarme y aconsejarme. Todavía es el día en el que no puedo creer que no estás, y siento que jamás voy a poder entender del todo que te fuiste. Pienso una y otra vez el día de tu muerte, el día de tu entierro, como te agarraba la mano con tanta fuerza, con tanto apego, esa mano tibia que se fue volviendo fría, helada, hasta que no la volví a ver”, agregó.

En el video que acompañó el extenso mensaje, la joven apareció junto a su abuelo en diferentes momentos familiares, que sin duda la marcaron mientras el artista estuvo en vida.

Y concluyó diciendo: “Esa mano que toqué hasta tu último segundo en este mundo. Te amo hasta el cielo, en donde estás, porque estoy segura de que entraste al reino de los cielos homenajeado, con trompetas, violines y guitarras. Eres mi ángel perdido, perdido entre los aplausos del cielo por tus buenos actos aquí en este mundo, perdido en el amor de aquellos que también se fueron y ahora están reencontrándose. Se feliz abuelo mío, ten la tranquilidad de que todos vamos a estar bien. Sé que no vendrán momentos fáciles, pero si tú estás en paz, tranquilo y pleno, nosotros lo estaremos también”.

Hija de Darío Gómez desmintió que él necesitara una cirugía a corazón abierto

Aunque tras la muerte de Darío Gómez sus familiares cercanos informaron en su momento que el cantante se encontraba en buen estado de salud, el “colapso súbito” que llevó a su fallecimiento los habría tomado por sorpresa. Sin embargo, poco tiempo después, en una entrevista que le hicieron a uno de los hermanos del ‘Rey del Despecho’, todo dio un giro inesperado.

La intervención de Nelson Gómez, hermano de Darío, se dio en el programa emitido por Canal 1, Lo sé todo. En este espacio afirmó que el cantante debía alejarse por un tiempo de los escenarios por cuestiones de salud, agregando que este hombre también debía someterse a una operación a corazón abierto desde hace dos meses por presuntos problemas con una de las arterias.

“A veces pienso que los managers piensan más en el dinero que en la salud”, afirmó en días pasados para el medio citado el hermano menor de Darío Gómez, mencionando que luego de sus recomendaciones, Darío habría continuado con su gira musical por España.

Tras lo anterior, Catalina Gómez, Darío Gómez, salió a desmentir lo dicho por su tío en aquel entonces. Dijo que no es cierto que su papá necesitara una cirugía a corazón abierto.

En tal sentido, Catalina pidió que se respete la memoria de su padre fallecido. “Les quiero decir a él y a los que hablan que no nos afecta lo que dicen, Dios se encargará de juzgarlos. No se metan con los que ayudaron a mi papá”, dijo en medio de una entrevista en el programa Lo sé todo.

Así mismo, Catalina Gómez afirmó que su tío Nelson Gómez buscaba impulsar su carrera musical por medio del nombre del ‘Rey del Despecho’, provocando lo que ella llamó plagio.