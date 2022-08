Médium dice que se contactó con Darío Gómez y que está en el “paraíso”; recibió críticas

Darío Gómez, considerado como uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció el pasado 26 de julio en la Clínica Las Américas de Medellín. El icónico cantante tenía 71 años de edad.

Tras estar por varios días en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, el cuerpo del antioqueño fue trasladado a la iglesia Santa Gema, donde se celebró una misa privada en su honor, antes de que fuera enterrado en el cementerio Campos de Paz.

“Lo único que tengo para con Darío Gómez es gratitud. Los hijos podrían decir que son el resultado de todo lo que su padre hizo por ustedes. Sus nietos podrán decir, yo era su adoración y él estuvo en los momentos más emocionantes de mi vida. Estamos en un camino con las huellas que él dejó”, precisó el sacerdote que ofició el sepelio.

Pese a todos los homenajes que recibió en los últimos días, esta semana se presentó un hecho que indignó a los seguidores del emblemático ‘Rey del Despecho’, debido a que un médium aseguró haberse contactado con este, por lo que vivió un supuesto evento especial.

El sujeto, de igual manera, indicó en un video publicado en Tik Tok que el reconocido artista de música popular se habría manifestado a través de él para mandar un mensaje de tranquilidad.

“Tengo que decirle a todo el pueblo colombiano, que me siento muy contento en donde estoy y que recuerden que nadie es eterno en el mundo”, indicó inicialmente el presunto vidente.

Luego, el hombre añadió en la pieza audiovisual: “Estoy muy tranquilo, descansando en paz. Estoy como en una especie de paraíso. Gracias a la gente que ha estado muy pendiente de mí”.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que al final el médium sufre aparentemente un ataque en el pecho y empieza a convulsionar, por lo cual muchos fanáticos del antioqueño lo criticaron fuertemente, puesto que lo interpretaron como una burla de mal gusto.

Cabe recordar que Aníbal Ramírez, conocido como Pistolita, uno de los guitarristas del grupo Los Legendarios, afirmó en La Kalle que la noche siguiente al deceso del reconocido cantante no podía dormir. Sin embargo, señaló que su amigo se le apareció cuando por fin concilió el sueño.

“[Darío Gómez] Se me apareció en un sueño y me abrazó. Se me apareció vestido de blanco y me abrazó. Me dijo que no llorara más”, puntualizó el experimentado músico.

Pistolita participó en los diferentes homenajes que se le hicieron al reconocido ‘Rey del Despecho’ en el coliseo de voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

¿De qué murió Darío Gómez?

La Clínica Las Américas de Medellín informó que la principal causa del fallecimiento de Darío Gómez fue un “colapso súbito” que sufrió en su lugar de trabajo.

“El paciente ingreso sin signos vitales luego de haber sufrido colapso súbito. Fue llevado a la sala de reanimación, en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar, sin que dieran resultados, y finalmente se declaró su muerte”, concluyó.