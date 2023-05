Fonseca confesó sobre su carrera: “Me desvelaba soñando, por eso me dormía en cada esquina”

Fonseca vive uno de sus mejores momentos como artista, pues en los próximos días se presentará en diferentes ciudades no solo de Colombia, sino también en otros países, pues su música ha traspasado las fronteras.

Recientemente, lanzó su sencillo Si tú me quieres, en colaboración con el reconocido dominicano Juan Luis Guerra, en entrevista con SEMANA Fonseca afirmó que para él, compartir con Juan Luis es “un sueño cumplido. Él ha sido una de las influencias más grandes de mi carrera, su música me ha acompañado desde siempre... Me ha acompañado... los amores en la vida, ha sido una inspiración”.

Por lo cual, aseguró que “desde siempre me llamó la atención cómo escribía las letras, con esa mística de sus temas... ¡Es un mago!, siempre me había soñado hacer algo con él”.

Su tour se llama Viajante, tal como su último álbum, en el que recoge sus 20 años de carrera artística, y manifestó a SEMANA que el término tiene una connotación del camino recorrido en todos estos años. Además, reveló que lo más duro de su carrera fue el inicio, pero que ha podido sortear las diferentes situaciones en la vida.

Fonseca se va de gira por el mundo - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Asimismo, dijo que a la hora de hacer canciones, él valora el hecho que la música pueda conectar con la gente y que se sienta identificada con las letras que interpreta.

“Lo más especial, es que mi música se vuelva parte de la vida de las personas. Aterrizar sentimientos e historias, enamorarse o vivir un despecho, melancolía o gratitud... Cuando estoy en un concierto y veo la cara de alguien cantando con los ojos cerrados... Sin duda es lo más especial que he vivido como cantante”, expresó.

El artista se mostró muy emocionado, ya que, según dijo, “esta gira me ha llevado por muchos países, literalmente en toda Suramérica, (salvo Colombia, aunque estuvimos en Cúcuta y Bucaramanga). Para mí, llegar a Colombia, mi país, a mi tierra... siento mucha ansiedad y adrenalina de que todo salga perfecto. Estoy muy contento. De aquí salimos a Estados Unidos y a Europa después”.

Fonseca y Andrés Cepeda han compartido escenario en varias ocasiones - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Sumado a lo anterior, confesó que está cumpliendo todo aquello que alguna vez deseó: “Soñé poder estar en mi ciudad llenando escenarios, cantando con grandes artistas como Juan Luis o Miguel Bosé”.

“A los 5 años escuchaba los Beatles, y me soñaba desde niño... Me desvelaba mal, soñando (cómo serían sus conciertos), yo creo que por eso me dormía en cada esquina”, concluyó entre risas el bogotano en diálogo con SEMANA. De lejos se le nota lo feliz y agradecido que está hoy, tantos años después, del poder hacer realidad esos sueños que tuvo desde niño.

El artista se va de gira en Estados Unidos y Europa- (Photo by JC Olivera/Getty Images) - Foto: Getty Images

“El título del tema nace de este pensamiento de David Remartínez con el cual me encontré mientras pensaba en la dirección de esta nueva producción y esta trayectoria de 20 años de carrera y dicho mensaje leía: ‘Hay viajeros, viajantes y turistas. El viajero se mueve para conocer y quizá cansado de sí mismo. Quiere observar a otros, presentarse ante un paisaje diferente y comprobar si se le pega algo o se le cae. El viajante, sin embargo, se traslada íntegro, se transporta a donde sea tal y como es. El viajante regresa como se fue: siendo exactamente el mismo’”, manifestó el artista cuando lanzó el sencillo que le dio nombre al álbum.

Y agregó que para él, “Viajante es eso, es el resultado de llegar hasta el fondo del alma en una travesía por 10 canciones que reflejan mi vida y lo que soy ahora. El proceso de este álbum ha sido el más intenso que he vivido”.

“Han sido épocas distintas y así mismo lo fue todo el recorrido de composición y producción. Entrego un álbum del que me siento muy orgulloso y espero que mi música siga sirviendo para sanar, para enamorar, para bailar y para todo lo que la música siempre pueda acompañar. Con Viajante quiero celebrar estos 20 años de carrera. Soy y seré un viajante por siempre y mis canciones son mi manera de ir describiendo este camino”, concluyó.