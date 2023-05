Shakira lanza ‘Acróstico’: una canción en la que olvida a Piqué y enternece por las palabras que dedica a sus hijos, Milan y Sasha

La cuenta regresiva acabó. Shakira volvió a sorprender con una canción, solo que en esta ocasión sin darle importancia a Gerard Piqué, con quien oficializó el fin de su relación amorosa casi un año atrás, y concentrándose en sus hijos, Milan y Sasha, a quien les dedicó una conmovedora letra.

Como se había especulado debido a la portada oficial de la canción y al fragmento de la letra que se filtró, la canción Acróstico fue pensada en sus hijos, con los que se mudó a Miami recientemente para dejar un pasado difícil en Barcelona y por quienes le pidió respeto a la prensa rosa española.

El primer fragmento de la canción estuvo dedicado a su hijo mayor, el más cercano a Gerard Piqué, y dejó ver lo difícil que fue para Shakira ocultar la tristeza que le dejó la infidelidad del exfutbolista y despedirse de él tras doce años como pareja.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad, pero

las cosas no son siempre como las soñamos

a veces corremos pero no llegamos

nunca dudes que aquí voy a estar”.

Acróstico, así se llama la nueva canción de Shakira, que tiene de portada a dos pajaritos, quienes al parecer esperan a su madre. Se trata de una representación de la colombiana, junto a sus hijos, Milan y Sasha. - Foto: El País

En cuanto a la parte de la letra pensando en Sasha, su hijo menor, llamó la atención el mensaje de fortaleza y de perdón, más allá del daño que algunos causen.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

hay que reírse de la vida

a pesar de que duelan las heridas”.

Desde antes del lanzamiento, los seguidores de Shakira se prepararon para convertir en un hit esta canción, tan única y especial para Shakira. - Foto: El País

Acróstico, una canción que promete hacer llorar a cualquier mamá

Lo mejor que pudo pasarle a la carrera artística de Shakira fue que la colombiana terminara su relación amorosa con Gerard Piqué. Desde que comunicó el fin de su romance con el exfutbolista, la cantautora no solo ha fascinado con sus canciones nuevas, sino que se ha vuelto ejemplo para algunas mujeres cuando de lidiar con la tusa se trata. Este jueves, 11 de abril, lanzó el que promete ser un éxito: Acróstico.

La canción, lejos de atizar la ruptura amorosa con Piqué, como ocurrió con la ‘Music Session #53′ junto a Bizarrap, en el que lanzó todo tipo de pullas tanto a su expareja como a Clara Chía, fue un viaje a las entrañas de esa Shakira que tanto quiere el mundo. Se trató de un sencillo en el que se respira resignación, pero también el descontento hacia ciertas decisiones que la vida toma por los mortales. Fue una lección de vida y una carta abierta con sus hijos.

Shakira junto a sus hijos, ocho años atrás. - Foto: Getty Images

Valga recordar que desde el fin de su relación amorosa con Piqué, Shakira la ha sacado del estadio con canciones como ‘Monotonía’, con Ozuna; ‘BZRP Music Session #53′, junto a Bizarrap, y ‘TQG’, al lado de Karol G. Cada tema hablaba sobre un contexto distinto, cautivando y enamorando a millones de usuarios de las plataformas digitales.

Pero Shakira no solo ha dado de qué hablar por sus canciones, sino por su mudanza a Miami junto con sus hijos, Milan y Sasha, luego de años viviendo en Barcelona, debido a que Piqué jugaba para el equipo de la capital catalana. También por su encuentro con celebridades de Hollywood, como el gran actor Tom Cruise, y uno de los mejores automovilistas del siglo XXI, el británico Lewis Hamilton, con quien incluso se le vio departiendo en un yate.