Shakira anuncia inesperada ‘jugada’; lanzará nueva canción y le daría un giro a su realidad

Shakira se ubicó como una de las artistas internacionales más comentadas de los últimos meses, debido a la ola de detalles sobre su vida personal que salieron a la luz. La barranquillera fue centro de reacciones y comentarios tras ponerle fin a su relación con Gerard Piqué, con quien duró más de diez años.

La cantante y el exfutbolista terminaron en junio de 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

La cantante descrestó con todo lo que vivió en el último año, llevando a que miles de personas la apoyaran y la respaldaran en el proceso interno que llevó para salir adelante. Los fanáticos esperaron su regreso a la música, precisamente después de que estrenara Te felicito, en compañía de Rauw Alejandro.

Shakira explotó todo su talento y su trayectoria en la industria musical, estrenando canciones como Monotonía, con Ozuna; BZRP Music Session #53, junto a Bizarrap, y TQG, al lado de Karol G. Cada tema hablaba sobre un contexto distinto, cautivando y enamorando a millones de usuarios de las plataformas digitales.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas. - Foto: Video oficial TQG

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

A pesar de que la colombiana ‘la sacó del estadio’ y brilló con todo el potencial de su voz, sus fieles seguidores quedaron al pendiente de los futuros lanzamientos que haría, y con los que marcaría un antes y un después en su vida. La también bailarina no brindó detalles de cómo sería el siguiente proyecto, dejando en el aire si sería similar a la onda urbana de hace unos meses o estaría relacionado con el sello que llevó años atrás.

Sin embargo, recientemente Shakira sorprendió a los curiosos en redes sociales con el anuncio de una inesperada jugada dentro de su carrera como cantante. La celebridad compartió la noticia especial de la llegada de un nuevo tema, el cual sería estrenado el próximo 11 de mayo en todas las plataformas digitales.

La cantante estrenará una canción bastante especial para ella. - Foto: Instagram @shakira

Según lo que dio a conocer la estrella musical, este proyecto que se integrará a su trayectoria artística llevará por nombre ‘Acróstico’ y será compartido bajo una onda completamente distinta a lo que venía haciendo la barranquillera. Aunque no se revelaron más detalles, lo que sí llamó la atención fue la imagen con la que se promocionó esta producción.

“Acróstico, mañana”, escribió la artista en el pie de foto del post, donde ya recopiló más de 100.000 likes de sus seguidores.

En la imagen se logró ver una animación de tres pájaros de color rosa, los cuales hacían alusión a una madre y a sus pequeños. Esta referencia se enfocaría en la vida de la colombiana, la cual gira en torno a sus niños.

Según lo reseñado por El Tiempo, basándose en portales internacionales, este tema se alejaría de los ritmos urbanos y estaría enfocado en una posible balada, la cual llenaría a los curiosos de diversos sentimientos. El tono de esta letra no iría contra Gerard Piqué y, por el contrario, se enfocaría en sus hijos, Milan y Sasha, quienes son el foco de atención de la famosa.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

La composición no se relacionaría con el exfutbolista y seguiría una línea más tranquila, dando frases emotivas y reflexivas sobre la realidad de cada persona. Una cuenta en Twitter compartió una supuesta filtración de la letra, la cual era similar a las palabras que dio Shakira cuando partió de Barcelona para siempre.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”, se lee en el trino, el cual no fue confirmado ni negado por el equipo de la celebridad.

Por el momento habrá que esperar al 11 de mayo para conocer el tipo de canción que será y cómo impactará en los seguidores. Las reacciones no se hicieron esperar, inundando las publicaciones con opiniones de cariño y amor.

“Clara-mente pinta bien”, “Ya la quiero escuchar”, “Para aquellos que dicen que extrañan a la Shakira de antes, es una balada”, “Esperando con ansias para apoyarte”, “Shakira y sus dos hijos”, “Anunciando el próximo éxito”, “Será para sus hijos, la imagen es ella y sus dos bebés”, “En la imagen se entiende que son Shaki y sus dos hijos”, “Queremos escucharte ya”, entre otros comentarios.