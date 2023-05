Famosa periodista desenmascara a Piqué en público y ventila sus infidelidades: “Metió a Clara en casa de Shakira”

Gerard Piqué se convirtió en el principal foco de los medios de comunicación por su vínculo amoroso con Clara Chía Martí. No son pocos los que creen que fue el principal culpable de su ruptura con Shakira, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

Uno de los programas que más estuvo encima del exfutbolista en los últimos meses fue Sálvame, donde se compartieron varias noticias relacionadas con la familia Piqué-Mebarak. El espacio televisivo también reveló algunos detalles privados sobre la relación de español y la joven relacionista pública.

El exfutbolista ha tenido un impacto mediático bastante grande en los últimos meses. - Foto: YouTube John Nellis

Sin embargo, esta semana se conoció un comunicado oficial en el que se confirmó que el formato de entretenimiento saldrá del aire el próximo 16 de junio, después de 14 años de trayectoria, según anunció Mediaset.

El exjugador del Barcelona fue uno de los primeros en referirse a la cancelación del programa y aseguró que no le parecía para nada malo que el formato de entretenimiento llegara a su fin, pues considera que no aporta nada y veía que todo lo que decían en las emisiones era una mentira. El deportista no dejó ahí y puntualizó que para él es muy positivo que esto sucediera.

“Que se haya acabado, pues no me parece mal, no me parece mal. ¿Que qué me han hecho? No me llevo mal, pero es que es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, precisó Piqué.

Ante estas declaraciones, la famosa periodista española, Laura Fa, quien hizo parte del espacio televisivo durante varios años, no se quedó callada y le respondió rápidamente al exfutbolista, dejándolo expuesto en público una vez más.

Señoros infieles hablando de decencia. Claro, claro,… https://t.co/wojQoY6Cav — Laura Fa (@Laura__Fa) May 9, 2023

Laura Fa se fue de frente contra Piqué. - Foto: YouTube: El Periódico

Gerard Piqué y Clara Chía llevan saliendo desde el año pasado. - Foto: Europa Press

La comunicadora, de igual manera, aprovechó el momento para mostrar en su cuenta personal de Twitter al creador de la Kings League como una persona bastante infiel y poco decente.

“Señores infieles hablando de decencia. Claro, claro”, fue el contundente mensaje que escribió la presentadora ibérica para acompañar el video de las afirmaciones de Piqué, que recibió cientos de comentarios.

Luara Fa también se pronunció con respecto a este tema en el último episodio de Las Mamarazzis, donde aseguró que le pareció de muy mal gusto lo que dijo el exjugador de la Selección de España y le pidió que no hable más de decencia.

“Déjame decir que me parece de un mal estilo las declaraciones de Gerard, teniendo en cuenta la gente que perdió el trabajo. En ‘Sálvame’, principalmente, su tema no se ha tocado. Se dio la noticia que tocaba, pero se ha ignorado muchísimo porque para el programa no era relevante”, indicó inicialmente.

La periodista tildó de indecente a Piqué. - Foto: Getty Images

Shakira estaría molesta con Piqué por culpa de Clara Chía. - Foto: Twitter: @ClaGerFans/@nmas

Luego, sentenció: “Hablar de decencia o indecencia, teniendo en cuenta que este señor, una vez se fue la colombiana, lo primero que hizo fue meter a Clara Chía para que se haga unas fotos en la casa de Shakira. Me parece bastante indecente de su parte”.

La famosa periodista española lamentó finalmente en el pódcast, el cual hace con Lorena Vásquez, que el reconocido programa se acabe luego de más de una década y recalcó que le parecieron de muy mal gusto las palabras del exfutbolista.