A Elianis Garrido le consiguieron ‘reemplazo’ en ‘Lo sé todo’; revelaron el motivo por el que ya no aparece en el programa

Elianis Garrido es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana. Hoy en día, es una de las caras del reconocido programa de chismes Lo Sé Todo, del Canal Uno, que hace unas semanas anunció que tendría una serie de cambios, entre ellos que empezaría a emitirse los fines de semana. Esto se hizo como una estrategia para seguir enganchando con el público a nivel nacional.

Hablando precisamente de este programa. Los televidentes han estado un poco sorprendidos en los últimos días al notar la ausencia de la barranquillera en el magacín de chismes, en el que también participan Ariel Osorio, más conocido como el ‘gordo Ariel’, y la también conductora Mafe Romero.

Pues bien, los fieles seguidores quedaron impresionados al ver que en la última emisión, en lugar de Elianis se encontraba uno de los integrantes del equipo de trabajo, que por lo general lo hace detrás de cámaras. Se trata de Oswaldo Martínez.

Presentadores del programa 'Lo Sé Todo'. - Foto: Instagram: Mafe Romero

Elianis Garrido se encuentra disfrutando de unos días en Europa. - Foto: Instagram @elianisgarrido

Lo que causó mucha curiosidad en medio de todo esto es que hace unas semanas hicieron una serie de bromas en el programa que ahora muchos empiezan a creer que puede ser en serio. En ese momento, Ariel Osorio y Mafe Romero dijeron que era hora de pensar en un reemplazo para la también bailarina.

Lo cierto es que la también modelo barranquillera se encuentra disfrutando de unos días en Europa, como ha dejado ver en las publicaciones que comparte a través de sus redes sociales.

El fuerte susto que vivió en pleno programa

Meses atrás, la colombiana quedó como protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales y los medios nacionales, a raíz de una inesperada situación que atravesó en pleno programa en vivo. La también actriz sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladada a un centro médico de Bogotá, donde fue atendida por médicos y especialistas.

Tras lo ocurrido al aire, Elianis Garrido regresó al set de grabación, donde aprovechó para contar un poco de su experiencia y sincerarse sobre el fuerte susto que vivió. La barranquillera aseguró que sintió síntomas que la incomodaron, por lo que comenzó a llenarse e temor y angustia.

La presentadora es una de las más reconocidas en el campo. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

“Sentí una taquicardia, estaba emparamada en sudor. Yo nunca he tenido episodios asmáticos, entonces yo no sé cómo se siente. Desde mi ignorancia, obvio tuve mucho miedo, mucho pánico, porque tuve una situación en el mes de noviembre, ustedes saben, y pensé que se me estaba repitiendo. Entonces me dije: ‘Miércoles, me voy a infartar’”, dijo en el programa del 21 de marzo de 2023.

Ante lo mencionado, la actriz afirmó que jamás en su vida molestaría o fingiría algo con respecto a la salud, puesto que no veía necesario jugar con un tema tan delicado como este. La colombiana aclaró que nada fue actuado ni montado para generar rating.

“Jamás en mi vida me atrevería a jugar con mi salud porque respeto, valoro y amo la vida. No fue actuado, no fue montado, ante los ojos de Dios…no lo necesito”, afirmó.

Elianis Garrido fue socorrida por su compañeros de set - Foto: Lo sé todo (Canal Uno)

“De hecho, yo me salgo de la cámara para eso, porque yo pensé que me iba a dar un ataque de tos y quise hacerme afuerita a toser…era lo que yo iba a hacer. Cuando yo me voy a levantar de la silla sentí como cuando te metes a la piscina y te arde porque se entra el agua hasta acá (señala la nariz), fue como si me bajaran un suiche y vi todo negro. Realmente mi cuerpo no me respondió y, cuando me voy a levantar, por eso se me dobla el tobillo”, agregó, relatando cómo pasó todo en el set aquel día.

Por último, Elianis Garrido afirmó que sí perdió el conocimiento y se hizo ideas de qué podría estarle pasando, pues vio a sus compañeros y amigos angustiados por el desmayo que sufrió.

“Sí perdí el conocimiento. Se me cerró la tráquea, empecé a toser, no podía respirar…pierdo el conocimiento y cuando regreso, veo el caos y me asusto mucho. Nunca me ha dado un ataque de asma, entonces lo que yo pienso es: ‘me voy a infartar’”, concluyó.