Buenas noticias a quienes tienen una PlayStation 5: estos son los nuevos juegos que pronto llegarán a PS Plus

A través de su blog oficial, PlayStation ha revelado cuáles serán los nuevos títulos que paulatinamente irán llegando al catálogo de PlayStation Plus (PS Plus) durante el mes de julio.

De acuerdo al anuncio, a partir del próximo 16 de julio, los jugadores que cuenten con una suscripción al servicio de PS Plus Extra o Deluxe, tendrán acceso a varios títulos de fantasía, RPG, acción y más juegos clásicos que fueron lanzados para consolas anteriores a la PlayStation 5.

Juegos que llegan a PlayStation Plus Extra y Deluxe en julio de 2024

Remnant II – Standard Edition

Esta es la secuela del popular juego Remnant: From the Ashes, en donde la humanidad ha sobrevivido a la aparición de peligrosas criaturas que están dotadas de extrañas habilidades. En esta aventura el jugador usará armas de fuego y habilidades especiales para explorar, solo o en cooperativo, las profundidades de territorios en donde habita el mal.

La clave para superar esta amenaza es trabajar en equipo y mejorar constantemente las habilidades junto al armamento.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion es la versión con gráficos remasterizados en HD de la precuela de Final Fantasy VII. Adicionalmente, los diálogos están completamente doblados y se incluyeron varios arreglos de banda sonora.

En este juego, se profundizará en la historia de Zack Fair, un joven guerrero que es muy cercano a por Cloud Strife (el protagonista del juego original), que deberá asumir una importante misión.

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

Esta aventura se desarrolla en un ficticio mundo abierto en la edad media, el juego ofrece una combinación de estrategia y juego de acción con RPG.

Será posible crear y desarrollar un personaje propio, reunir compañeros para cumplir algunas misiones o apelar a la diplomacia, el comercio y algunos engaños para establecer un reino que se destaque entre la nobleza.

Para mantener la supremacía también habrá que entrenar ejércitos y comandarlos en grandes batallas o asedios a territorios enemigos.

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

El jugador deberá adentrarse en un reino plagado de demonios para experimentar una aventura de rol épica, en donde se podrá explorar la naturaleza del bien y el mal. En esta entrega será posible elegir entre 25 clases, 12 razas de personaje, cerca de mil hechizos, competencias y habilidades que se adaptan a un estilo altamente personalizado.

La aventura también ofrece dos modos de combate (en tiempo real, con pausa o basado en turnos), también es posible alternar entre ellos para cambiar el ritmo de la batalla a conveniencia del jugador.

No More Heroes 3 | PS4, PS5

La tercera entrega de No More Heroes continúa los pasos del asesino Travis Touchdown quien nuevamente debe blandir su Beam Katana para abrirse paso entre los diez de los luchadores más mortales de la galaxia.

Touchdown quiere alcanzar la cima de la clasificación de superhéroes galácticos para impedir que el malvado Príncipe FU y sus diez lacayos alienígenas tomen el control de la Tierra.

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Travis Touchdown fue absorbida por la legendaria consola de juegos ‘Death Drive Mk II’, y ahora debe recuperar la libertad usando su katana y habilidades de combate. En esta entrega ofrecerá un combate frenético llena de combos espectaculares y escenarios increíbles.

Deadcraft | PS4

Este título propone un nuevo tipo de experiencia para los juegos de acción y supervivencia en un apocalipsis zombi. El protagonista debe sobrevivir en un mundo devastado por un virus mortal, cualquier cosa que pueda servir como un arma para enfrentar las hordas de los no-muertos.

Además, habrá que buscar recursos y elegir sabiamente a los aliados y enemigos.

Steep | PS4

El título ofrece un enorme mundo abierto en los Alpes, donde el jugador debe dominar la montaña usando tablas de snowboard y parapentes. Quien haga las mejores acrobacias será el amo y señor del lugar.

Cuáles fueron los juegos más descargados en PS Store durante junio

PlayStation también ha revelado cuáles son los juegos que más han sido descargados desde la PlayStation Store durante el sexto mes del 2024.

Juegos de PlayStation 5 que más se descargaron desde la PS Store

GRAND THEFT AUTO V

EA SPORTS FC 24

NBA 2K24

MORTAL KOMBAT 1

ELDEN RING

MARVEL’S SPIDER-MAN 2

MORTAL KOMBAT 11

HOGWARTS LEGACY

RESIDENT EVIL 4

GRAN TURISMO 7

Juegos de PlayStation 4 que más se descargaron desde la PS Store

MINECRAFT

GRAND THEFT AUTO V

RED DEAD REDEMPTION 2

GOD OF WAR

EA SPORTS FC 24

NBA 2K24

RESIDENT EVIL 6

MORTAL KOMBAT X

WATCH DOGS 2

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED

