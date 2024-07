Top 10 de los mejores juegos de acción, disparos y aventura para pasar el fin de semana pegado a la PlayStation 5 o PS4

Con la llegada de la PlayStation 5 se dio inicio a una nueva generación de videojuegos que ofrecen novedosas experiencias gracias a sus gráficos y mecánicas de juego.

Sin embargo, mientras sigue creciendo el catálogo de la PS5, gracias a la retrocompatibilidad de esta consola, es posible disfrutar de grandes títulos de la PlayStation 4 que han brindado varias horas de diversión.

PlayStation 5 | Foto: Imagen generada por la IA Bing Image Creator

De hecho, actualmente existen varios juegos cuya calidad gráfica y cautivadora narrativa logran que el jugador se sumerja en mundos emocionantes.

A continuación, SEMANA presenta una lista de juegos recomendados para la PlayStation 5 y PS4 que son ideales para tener un fin de semana lleno de acción, disparos y aventura.

Juegos de acción y aventura de PS4 y PS5 para pasar un fin de semana emocionante

1. God of War (PS4, PS5)

Llega como una reinvención que continúa la historia de God of War 3. En esta entrega, Kratos enfrenta un nuevo viaje ambientado en la mitología nórdica. Este título sigue ofreciendo una acción visceral, pero con un nuevo esquema de combate y una narrativa mucho más profunda que en títulos anteriores.

God of War se ha convertido en uno de los juegos más exitosos de PlayStation. | Foto: Instagram de Santa Monica Studio

Justamente, el excelente desarrollo de los personajes de la historia, así como su impresionante diseño de escenarios ha hecho que God of War sea uno de los mejores juegos disponibles, tanto para PS4 como para PlayStation 5.

2. Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5)

Esta entrega a ayuda a introducir a Miles Morales en el universo Marvel’s Spider-Man; el juego narra los primeros momentos de Miles como el nuevo Spider-Man que protege a Nueva York, mientras Peter Parker debe atender un asunto fuera de la ciudad.

Este juego se destaca por su fluida jugabilidad, gráficos de alta calidad y una historia conmovedora.

Además, la versión de PS5 ofrece un 4K dinámico y tiempos de carga casi instantáneos.

3. Ghost of Tsushima (PS4, PS5)

Esta aventura transporta a los jugadores al Japón feudal, donde toman el rol de Jin Sakai, un samurái que intenta detener la invasión mongola a la isla de Tsushima.

Este juego de acción y aventura sucede en un mundo abierto y cuenta con hermosos escenarios, un combate refinado y una historia emotiva.

4. Call of Duty: Warzone (PS4, PS5)

Este shooter battle royale gratuito ofrece partidas intensas con hasta 150 jugadores. Su jugabilidad rápida y las constantes actualizaciones han permitido que este juego se mantenga como una de las opciones más populares para los que buscan acción multijugador.

Call of Duty: Warzone Caldera dejarán de estar disponibles el 21 de septiembre. | Foto: Oficial de Activision

5. Doom Eternal (PS4, PS5)

Se trata de la secuela del juego que reinventa la popular saga de Doom, el jugador tendrá un shooter en primera persona que ofrece acción frenética contra las hordas de demonios.

Con su jugabilidad rápida y brutal, gráficos impresionantes y diseño de niveles intrincado y la posibilidad de mejorar las armas y al protagonista hace que esa entrega brinde varias horas de acción intensa.

6. Destiny 2 (PS4, PS5)

Este shooter en primera persona con elementos de rol y enfoque de multijugador lleva a los jugadores a mundos diversos, en donde deben superar intensas batallas y misiones cooperativas para detener una amenaza que podría acabar con toda la galaxia.

7. The Last of Us Part II (PS4, PS5)

Esta secuela sigue a Ellie en un viaje de venganza en donde los enfrentamientos con humanos e infectados serán mucho más viscerales y desafiantes. El título sigue contando con una poderosa narrativa, gracias a sus personajes complejos y un impresionante diseño de escenarios.

8. Horizon Zero Dawn (PS4, PS5)

En esta aventura de mundo abierto los jugadores exploran un escenario postapocalíptico lleno de tribus primitivas y máquinas colosales que tienen la apariencia de animales o dinosaurios. Este juego combina acción y aventura con una narrativa intrigante y un bello diseño que invita a ser explorado.

9. Uncharted 4: A Thief’s End (PS4, PS5)

Esta es la aventura final de Nathan Drake; en esta oportunidad el caza tesoros debe enfrentar peligros mortales para ayudar a su hermano.

Este juego se destaca por contar con impresionantes gráficos, un mejor sistema de combate con armas de fuego, una narrativa cinematográfica y emocionantes secuencias de acción.

10. Bioshock Infinite

Este juego de disparos en primera persona lleva a los jugadores a la ciudad flotante de Columbia. El jugador asume el rol de ‘Booker DeWitt’, un ex-soldado contratado para rescatar a una misteriosa joven llamada ‘Elizabeth’, mientras debe enfrentar a un extraño culto de personas que controlan la vida de la gente Columbia.