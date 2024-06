Halo tendría un juego para PlayStation 5, ¿llegó el fin su era como título exclusivo de Xbox?

Halo es la franquicia insignia de Xbox y en su momento fue el videojuego que definió cómo debería ser la experiencia multijugador con shooter. Sin embargo, en este momento la saga del ‘Jefe Maestro’ no está en su mejor momento, pues ‘Halo Infinite’ no ha tenido el éxito esperado .

Una publicación, ‘ The Verge’ , habla con más detalle de esta iniciativa, indicando que Xbox podría dirigir todos sus esfuerzos a realizar más l anzamientos multiplataformas y para así trasladar a Halo hacia la PlayStation .

Aparentemente, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana y por ello no hay elementos que permitan establecer cuándo sería la fecha de estreno de este juego y si realmente sería lanzado para otras consolas.

De hecho, ‘The Verge’ también indica que Hellblade 2, Age of Empires, Age of Mythology y Starfield también harían parte de la lista de juegos que podrían tener una versión para la PlayStation.