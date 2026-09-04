¿Adiós al paraguas tradicional? El invento que podría permitir cargar el celular mientras camina bajo la lluvia

Durante décadas, el diseño del paraguas se ha mantenido prácticamente sin cambios. Sin embargo, esta idea podría transformarse con nuevos proyectos. Uno de ellos es el Portable Outdoor Emergency Charger, desarrollado por una científica mexicana y presentado en el James Dyson Award, que busca generar electricidad mientras la persona camina al aire libre.

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El dispositivo incorpora paneles solares impermeables, una batería integrada y puertos de carga en el mango. De esta manera, además de brindar protección frente al sol o la lluvia, el paraguas puede almacenar energía y utilizarla para cargar un celular cuando no se dispone de un enchufe cercano.

Uno de los desafíos de la energía solar consiste en incorporarla a objetos de uso cotidiano. En ese sentido, la propuesta de la científica mexicana Victoria García Moreno busca aprovechar un accesorio común como el paraguas para convertirlo en una fuente portátil de energía, evitando la necesidad de llevar un cargador adicional.

El dispositivo incorpora paneles solares impermeables, una batería integrada y puertos de carga en el mango. (Foto de referencia) Foto: Getty Images

Para lograrlo, el dispositivo incorpora paneles solares impermeables que captan la radiación y generan electricidad, la cual se almacena en una batería ubicada en el mango. Desde allí, el usuario puede conectar un teléfono u otro dispositivo pequeño para obtener una carga de emergencia.

Este invento podría resultar especialmente práctico en lugares donde el celular forma parte de la vida cotidiana y el paraguas se utiliza tanto para protegerse de la lluvia como del sol. Su funcionamiento se basa en paneles que captan la luz, generan electricidad y la envían a una batería integrada en el mango.

La propuesta de la científica mexicana Victoria García Moreno busca aprovechar un accesorio común como el paraguas para convertirlo en una fuente portátil de energía. Foto: Sitio web The James Dyson Award

A diferencia de otros cargadores solares portátiles, la propuesta busca aprovechar una actividad habitual: caminar al aire libre. Los paneles están incorporados directamente en la superficie del paraguas y son impermeables, de modo que el dispositivo pueda continuar cumpliendo su función principal incluso durante la lluvia.

Según información compartida en el sitio web The James Dyson Award, en el mango se ubicaría la batería y los puertos USB y USB-C, permitiendo conectar el teléfono sin necesidad de cerrar el paraguas ni buscar una toma de corriente. Así, el accesorio podría ofrecer una fuente de energía de emergencia mientras la persona se desplaza.

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Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase conceptual, tendría que superar varios retos antes de llegar al mercado, entre ellos la resistencia de los paneles flexibles, la impermeabilización de los componentes electrónicos, la durabilidad del cableado, el control de la temperatura de la batería, además del peso y los costos de producción. El precio sería otro factor determinante frente a las baterías externas y cargadores solares portátiles que ya existen.