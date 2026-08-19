Este es el avión eléctrico más grande que realizó su primer vuelo: gastó menos de cinco dólares en electricidad

El X1, desarrollado por Heart Aerospace, se convirtió en un prototipo clave para demostrar las posibilidades de la aviación eléctrica. La aeronave, con un peso aproximado de 11.340 kilogramos, logró mantenerse en el aire durante 27 minutos utilizando exclusivamente electricidad y alcanzó una altitud de 1.100 pies.

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La prueba se llevó a cabo el pasado 12 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, ubicado en el norte del estado de Nueva York, y tuvo un costo energético inferior a 5 dólares.

El vuelo también representa un paso importante para avanzar hacia una nueva generación de aeronaves destinadas a rutas regionales, especialmente aquellos de distancias más cortas. La compañía utiliza el X1 como plataforma experimental para desarrollar un avión híbrido-eléctrico con capacidad para 30 pasajeros. Esta opción podría convertirse en una alternativa viable para trayectos cortos y reducir el consumo de combustibles en la aviación.

“Con el primer vuelo del X1, Heart Aerospace ha demostrado que el vuelo eléctrico puede alcanzar una escala comparable a la de un avión comercial”, señaló Anders Forslund, fundador y director ejecutivo de la compañía.

Según Forslund, la incorporación de tecnologías eléctricas en la aviación podría transformar de manera significativa la estructura de costos de las aerolíneas. La reducción del gasto energético en determinados trayectos permitiría disminuir parte de los costos operativos y, a largo plazo, abriría la posibilidad de ofrecer tarifas más accesibles para los pasajeros.

Esta propuesta cobra relevancia en un contexto de presión sobre la aviación comercial debido al aumento del precio del combustible. El valor promedio del combustible para aviones pasó de cerca de 2,50 dólares por galón antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a alrededor de 3,50 dólares a comienzos de agosto, incrementado los gastos asociados a la operación de las aeronaves.

El encarecimiento del combustible también ha llevado a algunas aerolíneas a trasladar parte de estos costos a los viajeros mediante aumentos en el precio de los boletos o la incorporación de recargos relacionados con el combustible.

Además, la compañía plantea que este tipo de aeronaves podría facilitar conexiones más económicas y frecuentes entre ciudades, al tiempo que permitiría operar desde aeropuertos regionales más pequeños y cercanos a los pasajeros.