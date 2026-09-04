Max Henríquez pide prepararse para un fenómeno que llegará a Colombia este fin de semana: reveló las zonas con mayor impacto

El seguimiento a las condiciones del clima en Colombia continúa para que la ciudadanía pueda anticiparse a los cambios. Para este jueves, 4 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que persistirá la abundante nubosidad, acompañada de lluvias en varias regiones del país.

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En Bogotá se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas en los cerros Orientales y lloviznas ligeras durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 19 °C.

En la región Caribe predominará un cielo entre ligera y parcialmente nublado, con precipitaciones de intensidad ligera a moderada en departamentos como Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y el sur de La Guajira, principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

Max Henríquez advierte sobre nueva onda tropical

La atención ahora está puesta en el fin de semana. El meteorólogo Max Henríquez, quien suele compartir análisis sobre los fenómenos atmosféricos que afectan al país, lanzó una advertencia sobre las condiciones previstas para los días 5 y 6 de septiembre.

Max Henríquez advierte sobre la llegada de una nueva onda tropical. Foto: Getty Images

“Este fin de semana llega una nueva onda tropical a Colombia y se espera que cause lluvias por sectores del Caribe, en el piedemonte llanero, los Santanderes y el norte de la costa Pacífica”, señaló.

Las ondas tropicales son sistemas de baja presión que avanzan desde el océano Atlántico hacia el occidente. Al encontrarse con la humedad y las altas temperaturas, favorecen la formación de nubosidad, lluvias y tormentas.

Aunque este tipo de fenómeno puede ser habitual durante esta época, provoca precipitaciones intensas en cortos periodos, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en algunos sectores.

La advertencia del Pnuma sobre el calentamiento global

A este panorama se suma una nueva alerta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que advirtió que el planeta seguirá calentándose incluso mientras avanzan las acciones para frenar el cambio climático, aunque todavía existe margen para reducir sus efectos si se actúa con rapidez.

El fenómeno podría generar precipitaciones en sectores específicos del país. Foto: Getty Images

El organismo explicó que el mundo podría superar de manera temporal el umbral de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un escenario que incrementaría los riesgos para las personas, los ecosistemas y la economía, además de aumentar la posibilidad de que se produzcan cambios irreversibles.

Tras conocerse el informe, Henríquez aseguró que este proceso “es imparable” e insistió en que la adaptación será una de las principales herramientas para enfrentar un clima cada vez más cambiante.