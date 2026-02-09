Ciencia

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

El proyecto propone un paraguas sin contacto manual, capaz de mantenerse suspendido en el aire y desplazarse junto al usuario.

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 8:56 a. m.
Durante muchos años, el paraguas mantuvo un diseño casi inalterable: una estructura simple que obliga a llevarlo en la mano durante todo el recorrido. Sin embargo, en un contexto dominado por drones, sensores y tecnología inteligente, surgió una inquietud que rompió con esa lógica tradicional: la necesidad de dejar de cargarlo físicamente.

De ese cuestionamiento nació la idea que llevó a John Xu, creador del canal I Build Stuff, a captar la atención del mundo tecnológico. Su proyecto propone un paraguas sin contacto manual, capaz de mantenerse suspendido en el aire y desplazarse junto al usuario, adaptándose a sus movimientos de forma automática.

El primer intento vio la luz en 2024 como un experimento inicial: un paraguas acoplado a un dron de fabricación casera. Aunque lograba volar, dependía de un control remoto, lo que anulaba su propósito principal. Lejos de desistir, Xu replanteó el concepto y se enfocó en desarrollar un sistema que permitiera al dispositivo seguir a la persona por sí solo, sin necesidad de ser operado.

La primera alternativa que evaluó John Xu fue el uso de GPS, una opción lógica pero insuficiente para este propósito. La tecnología no ofrecía la exactitud necesaria, ya que el paraguas se desplazaba varios metros respecto a la persona, un margen de error que fue considerado por él como inaceptable para un objeto que debe proteger de la lluvia de forma precisa.

El avance decisivo llegó con la incorporación de una cámara time-of-flight, un sistema basado en sensores de profundidad que permite calcular distancias con gran exactitud. Gracias a esta tecnología, el dispositivo logra reconocer al usuario y corregir su posición en tiempo real, incluso en entornos con poca iluminación.

Aunque el sistema aún presenta limitaciones, el progreso fue significativo. El invento dejó de ser un experimento llamativo para convertirse en una solución funcional, capaz de seguir el movimiento humano de manera mucho más confiable.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Más allá del vuelo autónomo, el diseño planteó otro desafío clave: debía ser práctico. El paraguas tenía que plegarse, transportarse con facilidad y mantener un peso razonable. Lograr estabilidad, resistencia al viento y un formato compacto fue complejo para Xu, pero el resultado final alcanzó un balance delicado y operativo para trayectos cortos.

Aunque por ahora se trata solo de un prototipo, lo cierto es que plantea varias dudas, especialmente en cuanto a su estabilidad frente a vientos intensos, la autonomía de la batería y el nivel de ruido que generan las hélices en espacios públicos. A esto se suma un aspecto clave: la seguridad del dispositivo.

