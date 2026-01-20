Estados Unidos

Alerta por intensa tormenta de nieve y ventisca en USA: estos son los estados afectados

El avance de un sistema ártico provoca acumulaciones récord de nieve, accidentes masivos y alertas por ventisca en varias regiones del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Margarita Briceño Delgado

20 de enero de 2026, 4:10 p. m.
Ventiscas y nieve de efecto lago elevan el riesgo en carias carreteras y ciudades de Estados Unidos
Ventiscas y nieve de efecto lago elevan el riesgo en carias carreteras y ciudades de Estados Unidos Foto: Getty Images

Una poderosa tormenta invernal mantiene en alerta a millones de personas en Estados Unidos, con fuertes nevadas, vientos intensos y visibilidad casi nula en estados clave como Michigan y Nueva York.

Las autoridades advierten sobre riesgos en carreteras, interrupciones en servicios y condiciones potencialmente peligrosas a medida que el sistema avanza por el noreste del país.

Auroras boreales podrían verse mucho más al sur de lo normal en Estados Unidos por una tormenta solar considerada “muy rara”

Norte y noreste de Estados Unidos en alerta por clima invernal

El norte y noreste de Estados Unidos atraviesan una de las olas de clima invernal más agresivas del año.

Impactos que van desde nevadas intensas y visibilidad prácticamente nula hasta accidentes masivos en carreteras y alteraciones profundas en la vida cotidiana de millones de personas.

Varias agencias meteorológicas, incluido el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), han emitido advertencias vigentes por tormentas invernales, ventiscas y fuertes vientos.

Estas variaciones climáticas están dejando a su paso complicaciones significativas en estados como Michigan y Nueva York, además de amplias secciones de los Grandes Lagos y el Medio Oeste.

En Michigan, las condiciones asociadas con la llamada lake-effect snow, han causado acumulaciones importantes y visibilidad mínima en las rutas.

Las advertencias de tormenta invernal y ventiscas abarcan desde la península superior hasta las regiones más pobladas del estado.

Los efectos climáticos han sido palpables: el lunes 19 de enero una tormenta provocó un choque en cadena de más de 100 vehículos en la interestatal 196 cerca de Hudsonville, dejando a numerosos conductores atrapados y obligando a la policía estatal a cerrar la carretera temporalmente.

Al mismo tiempo, en el estado de Nueva York, particularmente en el norte y en zonas cercanas al lago Ontario, se han registrado acumulaciones de más de un metro de nieve en algunas localidades.

Esto, junto con las ventiscas reducen la visibilidad a niveles peligrosos y aumentan el riesgo tanto para peatones como para vehículos.

Vehículos circulan por la autopista A4 durante una nevada en Haudiomont, noreste de Francia, el 7 de enero de 2026.
Un mapa de pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) muestra la amplia franja de Estados Unidos bajo riesgo de nevadas moderadas a fuertes Foto: AFP

Las condiciones de ventisca y nieve persistente han llevado a las autoridades a advertir que las carreteras y puentes podrían volverse resbaladizos o incluso intransitables, lo que ha reforzado las recomendaciones oficiales de evitar viajes no esenciales, como se registra en el medio AS.

La vasta extensión de esta tormenta no se limita al Medio Oeste y Noreste, pues la combinación de aire ártico, fuertes vientos y humedad ha creado un sistema que afecta desde las regiones de los Grandes Lagos hasta puntos más al este del país.

Esto ha generado un cuadro climático adverso que también presenta desafíos para la infraestructura, como cortes de energía y cancelaciones de vuelos, y para los servicios de emergencia que luchan por mantener la normalidad ante condiciones extremas.

Más allá de la emergencia climática, las autoridades y expertos subrayan la importancia de atender las advertencias oficiales del NWS.

Lo mejor es prepararse con antelación para las temperaturas extremas y las condiciones potencialmente peligrosas, especialmente para quienes viven en zonas tradicionalmente afectadas por nevadas intensas.

Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

La amplitud de este sistema meteorológico, que abarca desde Minnesota y Wisconsin hasta Nueva York y Nueva Inglaterra, recalca cómo un solo frente puede desencadenar una cadena de efectos que trascienden fronteras estatales.

Noticias Destacadas