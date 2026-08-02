El océano oculto de Europa sigue siendo un misterio: científicos descubren un nuevo obstáculo para explorarlo

Llegar al océano subterráneo de Europa, considerado uno de los lugares con mayor potencial para albergar vida fuera de la Tierra, podría ser una tarea mucho más compleja de lo que estimaban los científicos. Una nueva investigación concluyó que la gruesa capa de hielo que cubre esta luna de Júpiter representa una barrera más resistente de lo esperado, lo que dificultaría el acceso a ese inmenso océano oculto.

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Europa ha despertado el interés de la comunidad científica durante décadas, porque bajo su superficie helada se cree que existe un océano global de agua líquida. La combinación de agua, calor interno y compuestos químicos ha llevado a los investigadores a considerarla como uno de los mundos con mayores posibilidades de ser habitable dentro del Sistema Solar.

Sin embargo, el nuevo estudio, publicado en la revista Nature Astronomy y liderado por investigadores de la Rutgers University, utilizó simulaciones por computadora para analizar si el agua del océano podría ascender a través de las fracturas del hielo y quedar atrapada en depósitos cercanos a la superficie, lo que facilitaría su exploración sin necesidad de perforar varios kilómetros.

Los resultados indican que ese escenario sería mucho menos probable de lo que se pensaba. Según explicó el investigador Lujendra Ojha, la capa de hielo de Europa podría actuar como una barrera mucho más eficaz entre el océano y la superficie, limitando el ascenso del agua líquida antes de que esta se congele nuevamente.

Este hallazgo tiene implicaciones importantes para las futuras misiones espaciales. En lugar de encontrar bolsas de agua relativamente accesibles bajo la superficie, los científicos podrían enfrentarse a un entorno mucho más difícil de estudiar, lo que obligaría a replantear las estrategias para buscar posibles señales de habitabilidad o incluso de vida.

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Aun así, los investigadores señalan que el estudio no reduce el interés científico sobre Europa. Por el contrario, permitirá interpretar con mayor precisión los datos que recopilen las próximas exploraciones y ayudará a identificar los lugares con mayores probabilidades de ofrecer información sobre el océano subterráneo.

El interés por esta luna aumentará en los próximos años gracias a misiones como Europa Clipper, diseñada para estudiar la superficie, la composición y la estructura interna del satélite sin aterrizar sobre él. Los datos obtenidos servirán para comprender mejor cómo interactúan el hielo y el océano oculto y si existen condiciones que favorezcan la vida.