La Tierra ya agotó sus recursos: el alarmante límite que cruzamos el 30 de julio y que preocupa a los científicos

Un fenómeno que llamó la atención en todo el mundo se registró el jueves 30 de julio: el Día del Sobregiro de la Tierra. Aunque el nombre puede resultar extraño, esta fecha tiene un significado importante, pues marca el momento en que la humanidad ha consumido todos los recursos naturales que el planeta es capaz de regenerar en un año.

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De acuerdo con organizaciones como Geneva Environment Network y Earth Overshoot Day, a partir de ese día la población mundial comienza a utilizar recursos que la Tierra ya no puede reponer dentro del mismo periodo, lo que genera un déficit ecológico con consecuencias para el medioambiente.

Este cálculo también se realiza por países. En ese caso, el Día del Sobregiro indica cuándo ocurriría esa fecha si toda la población del planeta mantuviera el mismo nivel de consumo de recursos que los habitantes de una nación determinada.

A este indicador se suma el llamado “día del déficit” de cada país, que señala el momento en que la demanda de recursos de su población supera la capacidad de sus propios ecosistemas para regenerarlos durante un año.

Las fechas se actualizan anualmente con base en las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y Biocapacidad, elaboradas con la información más reciente disponible. Para los cálculos de 2026 se utilizó la edición 2025 de estas cuentas, desarrolladas por la Universidad de York para la Footprint Data Foundation.

El Día del Sobregiro de la Tierra marcó el momento en que la humanidad agotó el presupuesto ecológico del planeta para 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

La base de datos reúne información desde 1961 hasta 2024. La plataforma incluye detalles sobre la metodología empleada, las actualizaciones realizadas, un mapa interactivo y una explicación de las implicaciones de utilizar la versión más reciente de los datos.

El Día del Sobregiro Ecológico pone de manifiesto un problema de gran impacto, ya que el consumo de recursos por encima de la capacidad de regeneración del planeta está relacionado con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el incremento de fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, los expertos sostienen que es posible retrasar esta fecha mediante acciones que promuevan un uso más responsable de los recursos. Tanto los ciudadanos como los gobiernos, las empresas y las ciudades pueden adoptar medidas para reducir el sobreconsumo y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

Para 2026, el informe presenta las fechas del Día del Sobregiro de 87 países, además de la Unión Europea, cuyo sobregiro estaba previsto para el 3 de mayo.

A partir del 30 de julio, el consumo mundial de recursos naturales comenzó a superar la capacidad de la Tierra. Foto: Tomado de Global Footprint Network

Entre las naciones que agotaron primero sus recursos naturales figuraron Catar, el 4 de febrero; Luxemburgo, el 17 de febrero; y Singapur, el 23 de febrero. En América Latina, el panorama también fue diverso: Chile alcanzó su Día del Sobregiro el 7 de mayo, México lo hizo el 31 de julio, mientras que Colombia lo alcanzará el 1 de octubre.

El informe también aclara que algunos países no aparecen en la clasificación porque su huella ecológica por habitante es inferior a la biocapacidad global. En otras palabras, si toda la población mundial consumiera al mismo nivel que ellos, la capacidad regenerativa de la Tierra no se vería sobrepasada.

Asimismo, quedaron excluidos aquellos territorios con información incompleta o de baja calidad, entre ellos Países Bajos, Noruega, Uruguay, Venezuela, Cuba, Marruecos y Panamá.