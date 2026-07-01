El mensaje que le envió el presidente de China a Abelardo De La Espriella tras su triunfo

El presidente de China, Xi Jinping, envió una carta de felicitación a Abelardo De La Espriella tras su elección como presidente de Colombia y manifestó su interés por fortalecer la relación bilateral entre ambos países, una señal que llega en medio de la atención internacional que ha despertado el cambio de gobierno en Bogotá.

En la misiva, fechada el 29 de junio de 2026 y enviada desde Beijing, el mandatario chino destacó la importancia que su país concede a los vínculos con Colombia y expresó su disposición a trabajar con el nuevo Gobierno De La Espriella para ampliar la cooperación en diferentes áreas.

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“Con motivo de su elección como presidente de la República de Colombia, tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar, en nombre del gobierno y el pueblo chinos, las sinceras felicitaciones”, escribió Xi Jinping en la misiva dada a conocer esta semana.

Xi Jinping felicitó a Abelardo De La Espriella por su triunfo electoral. Foto: Getty Images

El líder chino recordó que ambas naciones mantienen relaciones diplomáticas desde hace 46 años. Aseguró que los lazos bilaterales han logrado consolidarse pese a los cambios del escenario internacional.

“China y Colombia son socios estratégicos. A lo largo de los 46 años de relaciones diplomáticas, los lazos entre China y Colombia han pasado la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre han mantenido un buen ímpetu de desarrollo”, señaló.

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Además, Xi Jinping destacó lo que calificó como una creciente confianza política entre los dos países, así como el fortalecimiento de los intercambios entre sus pueblos y la expansión de proyectos vinculados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, uno de los principales programas de inversión y conectividad impulsados por Beijing en el mundo.

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“Al otorgar alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones sino-colombianas, estoy dispuesto a trabajar junto con usted para profundizar en mayor medida los intercambios y la cooperación binacionales en los diversos ámbitos y orientar la Asociación Estratégica China-Colombia a subir nuevos peldaños, en mayor beneficio de ambos pueblos”, afirmó el mandatario asiático.

En su mensaje, Xi Jinping también expresó sus deseos de éxito para la nueva administración colombiana. “Es mi sincero deseo que, bajo su liderazgo, el Gobierno y el pueblo colombianos logren nuevos y mayores éxitos en la construcción nacional”, concluyó.

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La felicitación del presidente chino se suma a otros mensajes internacionales recibidos por De La Espriella tras las elecciones, entre ellos, los enviados por líderes políticos de América y Europa, que han manifestado su intención de colaborar con la entrante administración colombiana.