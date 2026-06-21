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Presidentes de Latinoamérica celebran la victoria de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial

De La Espriella prometió aliarse con la derecha en la región, especialmente con el mandatario estadounidense Donald Trump.

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Redacción Mundo
21 de junio de 2026 a las 9:36 p. m.
Javier Milei, Rodrigo Paz, Daniel Noboa y Luis Abinader son algunos de los mandatarios que felicitaron a Abelardo De La Espriella
Javier Milei, Rodrigo Paz, Daniel Noboa y Luis Abinader son algunos de los mandatarios que felicitaron a Abelardo De La Espriella Foto: Getty Images

Gobiernos de derecha en América felicitaron a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, tras vencer a la izquierda que gobernaba con Gustavo Petro.

Abelardo De la Espriella Donald Trump
Primera reacción de Donald Trump a la victoria de Abelardo De La Espriella: esta es la publicación

El presidente electo de 47 años venció en el balotaje con el 49,7 % de los votos al senador Iván Cepeda, aliado del mandatario izquierdista, según el preconteo oficial.

De la Espriella prometió aliarse con la derecha en la región, especialmente con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien, según el presidente electo, le manifestó “su apoyo” tras celebrar su victoria en una llamada.

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Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo. Foto: Semana

El mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto.

Apodado como el León por su alborotada melena y duro crítico de la izquierda, el gobernante argentino agregó en X que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!”, expresó Milei, quien remarcó: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!”.

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

“Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió en X.

El presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De La Espriella “por su gran triunfo electoral”.

La Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, auguró buenas relaciones con Colombia.

“Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, expresó la adversaria del gobierno interino de Delcy Rodríguez, muy criticada por De La Espriella.

El nuevo presidente colombiano afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje a través de sus redes sociales a Abelardo De La Espriella.

“Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones”, escribió.

“Mis mejores deseos para el pueblo colombiano”, agregó el mandatario panameño.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también expresó sus buenos deseos al presidente electo de Colombia y envió un mensaje a través de su cuenta de X.

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. ¡¡Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !!“, dijo Kast.

Por su parte, el presidente de Bolivia también envió un mensaje a través de sus redes sociales y felicitó a Abelardo De La Espriella.

“Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar. Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso”, aseveró.

“Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

Otro de los presidentes de la región que celebró la victoria de Abelardo De La Espriella fue el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, quien envió un sentido mensaje en X.

“Desde República Dominicana reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que unen a nuestras naciones”, dijo.

“Esperamos trabajar estrechamente con el presidente electo en favor del bienestar, la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, aseveró.

Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo De La Espriella.

“La Administración Trump espera trabajar de cerca con su próximo gobierno para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, escribió Rubio en una publicación en X.

Por su parte, el candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha asegurado que reconoce el “primer resultado” del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, celebradas este domingo, refiriéndose a él, por el momento, como un dato “no oficial ni vinculante”, al tiempo que ha avanzado que su “grupo de testigos” impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.