Presidentes de Latinoamérica celebran la victoria de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial

Gobiernos de derecha en América felicitaron a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, tras vencer a la izquierda que gobernaba con Gustavo Petro.

Primera reacción de Donald Trump a la victoria de Abelardo De La Espriella: esta es la publicación

El presidente electo de 47 años venció en el balotaje con el 49,7 % de los votos al senador Iván Cepeda, aliado del mandatario izquierdista, según el preconteo oficial.

De la Espriella prometió aliarse con la derecha en la región, especialmente con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien, según el presidente electo, le manifestó “su apoyo” tras celebrar su victoria en una llamada.

Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo. Foto: Semana

El mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto.

Apodado como el León por su alborotada melena y duro crítico de la izquierda, el gobernante argentino agregó en X que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!”, expresó Milei, quien remarcó: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!”.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

“Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió en X.

El presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De La Espriella “por su gran triunfo electoral”.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

La Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, auguró buenas relaciones con Colombia.

“Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, expresó la adversaria del gobierno interino de Delcy Rodríguez, muy criticada por De La Espriella.

El nuevo presidente colombiano afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral.



Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz.… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 21, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje a través de sus redes sociales a Abelardo De La Espriella.

“Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones”, escribió.

“Mis mejores deseos para el pueblo colombiano”, agregó el mandatario panameño.

Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su victoria en Colombia.



Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones.



Mis… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 22, 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también expresó sus buenos deseos al presidente electo de Colombia y envió un mensaje a través de su cuenta de X.

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. ¡¡Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !!“, dijo Kast.

Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !! — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 21, 2026

Por su parte, el presidente de Bolivia también envió un mensaje a través de sus redes sociales y felicitó a Abelardo De La Espriella.

“Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar. Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso”, aseveró.

“Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar.

Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 22, 2026

Otro de los presidentes de la región que celebró la victoria de Abelardo De La Espriella fue el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, quien envió un sentido mensaje en X.

“Desde República Dominicana reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que unen a nuestras naciones”, dijo.

“Esperamos trabajar estrechamente con el presidente electo en favor del bienestar, la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, aseveró.

Mis más sinceras felicitaciones al presidente electo de Colombia, @@ABDELAESPRIELLA, por su importante victoria en las urnas y al pueblo colombiano por la ejemplar jornada democrática vivida hoy.



Desde República Dominicana reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo… — Luis Abinader (@luisabinader) June 22, 2026

Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo De La Espriella.

“La Administración Trump espera trabajar de cerca con su próximo gobierno para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, escribió Rubio en una publicación en X.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Por su parte, el candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha asegurado que reconoce el “primer resultado” del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, celebradas este domingo, refiriéndose a él, por el momento, como un dato “no oficial ni vinculante”, al tiempo que ha avanzado que su “grupo de testigos” impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.