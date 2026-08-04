El municipio de Boyacá que es reconocido por la elaboración de cobijas y ruanas, un destino de paisajes montañosos e historia

El departamento de Boyacá es uno de los destinos con mayor encanto y atractivo en Colombia.

Sus bellos paisajes, gran riqueza natural y cultural cautivan a visitantes de distintas partes del país.

Uno de sus municipios es Chíquiza, ubicado a 25 kilómetros de Tunja.

Esta población fue fundada el 17 de julio de 1556, pero solo hasta 1982 fue reconocida como municipio, luego de ser durante varios años un corregimiento de Tunja, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Su nombre, en lengua indígena, significa campo pelado. “Cuenta la leyenda, que en la laguna de Iguaque, ubicada en la parte más alta del territorio, en inmediaciones de la cordillera Oriental, emergió Bachué (diosa Chibcha) con un niño de brazos, al que tomó como esposo para luego poblar el mundo”, agrega la publicación.

El municipio boyacense con solo tres décadas de historia, territorio rico en esmeraldas y un famoso embalse

“Este mítico relato, junto con los parajes que rodean la laguna, en donde los frailejones exhiben todo su colorido, hacen de este antiguo caserío indígena un escenario de tradición y belleza inigualable”, subraya.

Entre las actividades principales de sus habitantes están la agricultura y la labor artesanal. Se elaboran cobijas, ruanas y otros artículos que tejen gracias a la lana virgen que extraen de las ovejas.

Chiquiza, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Riqueza natural

Entre sus atractivos se destaca la laguna de Iguaque y los hermosos paisajes que la rodean. Allí, “las montañas son atravesadas por angostos caminos de herradura que otrora sirvieron como vías de comunicación de los antepasados”.

El casco urbano del municipio es considerado uno de los mejor conservados de región. Está integrado por edificaciones de diferentes periodos históricos, entre las que se destacan la capilla doctrinera de San Isidro. “La poca altura de esta y otras construcciones coloniales, sumada a la topografía del terreno permiten una bella panorámica”, subraya Situr Boyacá.

El destino de Boyacá famoso por sus pasteles de papa con masato: una tradición que se disfruta en su plaza principal

Otros lugares destacados por la práctica del ecoturismo en Chíquiza son el sendero El Carrizal, La Cueva del Indio, el Pozo de la Vieja, Morro Negro y la Hacienda Versalles, un “apacible punto de encuentro para el descanso y la contemplación del paisaje”.

También se puede apreciar, en la vereda El Cerro, una tradición ancestral conocida como Los Matachos, “un espacio donde los campesinos embellecen sus moradas con utensilios de cocina, los mismos con los que preparan arepas de maíz, envueltos de guiche y el tradicional cocido boyacense”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.