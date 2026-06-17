El pueblo colonial cerca de Bogotá que se convirtió en el destino preferido de las parejas para el fin de semana

A 40 kilómetros de Tunja y a unas tres horas de Bogotá, se encuentra uno de los destinos considerados de los más lindos de Colombia, que llama la atención por su estilo colonial, su tranquilidad y su belleza natural.

Así es la ‘ciudad jardín’ de Boyacá, un destino perfecto para el senderismo y el turismo de aventura

Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y se ha consolidado como una gran opción para darse una escapada en pareja en cualquier fin de semana, pues es romático y con una gran oferta cultural y gastronómica que enamora a quienes deciden visitarlo.

Es un destino ideal para el descanso y en un viaje a este lugar se puede conocer la historia, la ciencia, el arte, la naturaleza y las tradiciones culturales propias del altiplano cundiboyacense.

Se trata de Villa de Leyva, un pueblo que destaca por sus calles empedradas, plazas históricas y paisajes naturales que crean un escenario ideal para caminar, descansar y disfrutar de momentos especiales lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Villa de Leyva es un imperdible para visitar en pareja. Foto: Getty Images

Allí los planes para dos abundan. Uno de los imperdibles es recorrer las calles empedradas y apreciar la arquitectura colonial iluminada por luces cálidas que brindan un ambiente de tranquilidad.

La oferta gastronómica del municipio también invita a vivir una velada especial, con restaurantes y sitios ideales que preparan ambientes románticos para celebrar ocasiones memorables e inolvidables.

A pocos minutos de la plaza principal se encuentra la Casa Terracota, una llamativa obra arquitectónica que atrae a visitantes interesados en la fotografía y las vistas del entorno, un plan único y diferente que es ideal para disfrutar en pareja.

El municipio de Boyacá donde un frijol gigante es el protagonista de su gastronomía, destino perfecto para el ecoturismo

Otra alternativa es visitar los viñedos de la región, donde se realizan recorridos guiados para conocer el proceso de producción del vino, participar en catas y aprender sobre la degustación de una bebida que suele acompañar celebraciones y experiencias gastronómicas.

A las afueras del casco urbano se encuentran algunos atractivos que permiten caminar y cambiar de ambiente. Por ejemplo, el Museo El Fósil, el Infiernito y los pozos azules, tres lugares agradables para conectar con la naturaleza y disfrutar de momentos mágicos.

Villa de Leyva, destino perfecto para los enamorados. Foto: Getty Images

Amplia oferta de hospedaje

En cuanto a alojamiento, la oferta en Villa de Leyva es amplia y lo mejor es que hay para todos los gustos y presupuestos. Los visitantes pueden elegir entre hoteles boutique que ofrecen experiencias románticas, con adecuaciones especiales en las habitaciones y cenas diseñadas para parejas, o alojarse en glampings, los cuales permiten disfrutar de vistas privilegiadas del paisaje boyacense y de noches bajo las estrellas.

También existen alternativas más económicas que varían según el tipo de acomodación y los servicios incluidos. Algunos hospedajes complementan la estadía con actividades como fogatas al aire libre, música en vivo o planes nocturnos cerca del centro histórico del municipio, lo que enriquece la experiencia de los viajeros.