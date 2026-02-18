Empresas Públicas de Medellín, EPM, notificó sobre los cortes de agua que se presentarán este miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero de 2026. Los operadores de la empresa encargada harán trabajos de mantenimiento para el servicio de los antioqueños.

Mediante un comunicado, la EPM aseguró que las obras hacen parte de nuestros proyectos de inversión en infraestructura de la ciudad. Enfatizó que para los ciudadanos son claves estos trabajos, ya que les permitirá tener acceso al agua potable con la misma calidad y continuidad que ya disfrutan los antioqueños.

Barrios afectados este miércoles 18 de febrero

Medellín

Bello Oriente

La Cru

La Honda

Versalles II

Entre las 11:00 a.m. y las 5 a.m. del jueves.

Bello

Serramonte

Santa Ana

San Vicente

Desde las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del jueves 19.

Sabaneta

Los Arias

Villas del Carmen

La Florida

Los Alcázares

La Barquereña

San Joaquín

Betania

Vegas de la Doctora

Lagos de la Doctora

Vegas de San José

Tres esquinas

Prados de Sabaneta

Nuestra Señora de los Dolores

Sabaneta Real

Calle Larga

Holanda

Entreamigos

Calle del Banco

Santa Ana

Aliadas del Sur

Paso Ancho

Restrepo Naranjo

Manuel Restrepo

Virgen del Carmen

Las Casitas, San Rafael

Promisión

Playas de María

El Carmelo II

Ancón Sur

María Auxiliadora

Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves 19.

Envigado

Loma del Barro

Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves 19.

Barrios afectados este jueves 19 de febrero

Medellín

Las Violetas

Las Mercedes, área de expansión El Noral

Desde las 8:00 p. m. hasta la 1:00 a. m. del viernes 20.

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Mirador del Doce

Picachito

Picacho

Entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del viernes 20.

La Estrella

Pueblo Viejo

La Tablacita

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Bello

París

Entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del viernes 20.

Barrios afectados este viernes 20 de febrero

Bello

París

Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del sábado 21.

Medellín

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Morador del Doce

Picachito

Picacho

Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del sábado 21.

La EPM ofrecerá a los ciudadanos diferentes alternativas durante los cortes, que serán en su mayoría en la noche. Se podrán solicitar carrotanques a los contact center de la entidad, que tendrán una jornada extendida.