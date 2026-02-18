Empresas Públicas de Medellín, EPM, notificó sobre los cortes de agua que se presentarán este miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero de 2026. Los operadores de la empresa encargada harán trabajos de mantenimiento para el servicio de los antioqueños.
Mediante un comunicado, la EPM aseguró que las obras hacen parte de nuestros proyectos de inversión en infraestructura de la ciudad. Enfatizó que para los ciudadanos son claves estos trabajos, ya que les permitirá tener acceso al agua potable con la misma calidad y continuidad que ya disfrutan los antioqueños.
Barrios afectados este miércoles 18 de febrero
Medellín
- Bello Oriente
- La Cru
- La Honda
- Versalles II
Entre las 11:00 a.m. y las 5 a.m. del jueves.
Bello
- Serramonte
- Santa Ana
- San Vicente
Desde las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del jueves 19.
Sabaneta
- Los Arias
- Villas del Carmen
- La Florida
- Los Alcázares
- La Barquereña
- San Joaquín
- Betania
- Vegas de la Doctora
- Lagos de la Doctora
- Vegas de San José
- Tres esquinas
- Prados de Sabaneta
- Nuestra Señora de los Dolores
- Sabaneta Real
- Calle Larga
- Holanda
- Entreamigos
- Calle del Banco
- Santa Ana
- Aliadas del Sur
- Paso Ancho
- Restrepo Naranjo
- Manuel Restrepo
- Virgen del Carmen
- Las Casitas, San Rafael
- Promisión
- Playas de María
- El Carmelo II
- Ancón Sur
- María Auxiliadora
Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves 19.
Envigado
- Loma del Barro
Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves 19.
Barrios afectados este jueves 19 de febrero
Medellín
- Las Violetas
- Las Mercedes, área de expansión El Noral
Desde las 8:00 p. m. hasta la 1:00 a. m. del viernes 20.
- El Triunfo (San Cristóbal)
- El Progreso No. 2
- Mirador del Doce
- Picachito
- Picacho
Entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del viernes 20.
La Estrella
- Pueblo Viejo
- La Tablacita
Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Bello
- París
Entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del viernes 20.
Barrios afectados este viernes 20 de febrero
Bello
- París
Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del sábado 21.
Medellín
- El Triunfo (San Cristóbal)
- El Progreso No. 2
- Morador del Doce
- Picachito
- Picacho
Desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del sábado 21.
La EPM ofrecerá a los ciudadanos diferentes alternativas durante los cortes, que serán en su mayoría en la noche. Se podrán solicitar carrotanques a los contact center de la entidad, que tendrán una jornada extendida.